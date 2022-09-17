Hayaldi, Berat Albayrak mimarlığında gerçeğe döndü! Türkiye bor ile yeni bir lige çıkıyor: %73 rezerv, yıllık 800 ton üretim





Bakır, krom, kurşun-çinko ve mermer gibi madenlerimiz maalesef genelde bu şekilde ihraç edildi. Mesela şu anda konsantre ham bakırın tonu 2 bin dolara ihraç edilirken, ara ürünü olan metal katot bakır 10.000 doların üzerinde işlem görüyor. Yani bizim ihraç ettiğimiz bakır cevheri yurt dışında işleniyor ve biz bu işlenen ürünü metal bakır olarak ithal ediyoruz.



Aynı durum krım madeninde de var. Biz kromun konsantresinin tonunu 250 - 275 dolara ihraç ediyoruz. Oysa ürün oalrak ferrokromun tonu yurt dışı piyasada 2 bin 500 dolara alıcı bulabiliyor.



Sadece rezerv zengini, maden üreticisi bir ülke olmanın yeterli olmadığını deneyimleyerek öğrendiğimizden, maden sahalarından kazanacağımız ihale bedelinin çok ötesinde ekonomik fayda ve istihdamı hedefledik. Sahaları "ürün üretimi" ile yani nihai ürüne dönüştürerek fabrika kurulumu şartı ile ihale edecek altyapıyı oluşturduk.

Ortaya koyduğumuz bu model ile cari açığın düşmesine ve istihdamın artmasına çok önemli katkı yapacak bir yol haritası ve uygulama planı ortaya koyduk. Mesela Türkiye krom zengini bir ülke olduğu için, kamu ve özel sektör iş birlikleri ile bölgesel ferrokrom tesisleri kurulabileceğini değerlendirdik ve tüm altyapı hazırlıklarımızı bu istikamette yaptık.