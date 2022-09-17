Hayaldi, Berat Albayrak mimarlığında gerçeğe döndü! Türkiye bor ile yeni bir lige çıkıyor: %73 rezerv, yıllık 800 ton üretim

Türkiye'nin ilk Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli Balıkesir Bandırma ilçesinde atıldı. Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi, bor cevherini katma değer odaklı yeni bir ürüne dönüştürecek.
Savunma sanayi ve havacılık, otomotiv sektörü, tıp elektroniği ve elektronik ev aletleri gibi pek çok alanda kullanılan Ferrobor, ileri teknoloji ürünler üretilmesine önemli bir olanak sağlıyor.Bandırma'daki tesis yıllık 800 ton üretim yapacak.
BERAT ALBAYRAK MİMARLIĞINDA TÜRKİYE'NİN VİZYON PROJESİ
Türkiye'ye önemli kazanım sağlayacak bu projede Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da önemli katkıları ile ön plana çıkıyor.
2018 yılında 'Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'nde konuşan Albayrak, tarihi mesajlar verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji. Tam 2 bin kat
Kalitesi ile dünyada Türkiye'nin adıyla anılan, örnek ve öncü sektörlerinden biri olacak. Bor karbür özellikle savunma sanayimizin geliştirilmesi ve yerlilik oranının daha da artırılması adına kritik bir önem taşıyor.
Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin güçlenmesine katkıda bulunacak.
Özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürün Türkiye'de üretilmesi ile savunma sanayimiz açısından da önemli bir adım atacağız.
"DÜNYADA EN HIZLI PAZAR PAYI BÜYÜYEN ÜRÜN: BOR"
Bor karbürün yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, "Sadece bu Pazar büyüklüğü değil, dünyada gelişen maden teknolojileri alanında en hızlı pazar payı büyüyen ürün bor." demişti.