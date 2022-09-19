Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz"

GAZ DEPOLARIMIZ DOLU

Doğal gazda arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Depolarımız dolmak üzere. Tuz Gölü dolu. Silivri'de bu ayın sonuna kadar dolmuş olacak. İki depo 6 milyar metreküp gazı depolamış olacak" dedi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Vatandaşlarına daha az gazın veya enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık" dedi.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Başkan Erdoğan'ın da sıkça dile getirdiği, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde tarife çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dönmez, "Doğal gaza konut bazında baktığımızda yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 20 liraya satmaktan bahsediyoruz" dedi.