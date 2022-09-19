Turizm 'gaz'a bastı! Avrupalı kışı Türkiye’de geçirecek

Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanan Avrupalı şimdiden kışı atlatmak için Türkiye'deki otellerden rezervasyonlarını yapmaya başladı. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Normalde tatil bölgelerindeki tesislerimiz Eylül'den itibaren yüzde 50, Ekim'e doğru yüzde 80 ve Kasım'da ise tamamen kapanıyordu. Ama bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak. Bu yılki turist hedefimizin 40 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demek" dedi.







Avrupa'dan olan turist akışının normal senelerde Ekim ayında kesildiğini aktaran Ademhan, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak şu anda Ekim ayından itibaren acentaların Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yaptırdıkları rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış var. Bireysel olarak da onbinlerce Avrupalı'nın rezervasyon yaptığını görüyoruz. Yani bu kış 5 milyon turisti daha sırf yaşanan bu enerji krizinden dolayı ağırlayacağımızı öngörüyoruz." (Barış ŞİMŞEK)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN