Servis şikayetlerinin sonu gelmiyor! Tarifeleri aşan ücretlere veliler tepki yağdırdı

19 milyon öğrenci için yeni eğitim-öğretim dönemi geçen hafta başlarken, velilerin servis şikayetleri sürüyor. Taşımacılık şirketlerinin bazı okullarda tarifeleri aşan, hatta katlayan servis ücretleri ailelerin tepkisini çekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taşımacılık şirketlerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından belirlenen tarifenin dışına çıktığını belirterek, "Konuyla ilgili yüzlerce şikayet alıyoruz. Fiyatları kendileri belirliyorlar. İstanbul Erkek Lisesi'nde yıllık servis ücreti olarak 38 bin lira istemişler. Bununla ilgili tüketici hakem heyetine gidiyoruz" dedi.
Veliler de servis ücretlerine ilişkin şikayetlerini şöyle dile getirdi:
Devlet okulu 20 km servis ücreti aylık bin 350, özel okul 2 kilometre aylık bin 500 lira. Okulun adı özel olunca benzini de daha mı pahalı oluyor!
Bizden 1 km için 13 bin lira aldılar. Sözleşmede sezon içinde zam yapabileceklerini belirten madde de var. Şerh koydum ama servis almak zorundayım. Umarım daha da yükseltmezler.
Özel okul servis fiyatı yıllık 23 bin 700 lira. Yeşilyurt-Bahçelievler arası gidiş geliş.
Aynı adresten aynı mesafedeki bir okul aylık bin 100 lira talep ediyor, hemen yanındaki ise bin 600 lira...
Özel okulda 1 ve 7'inci sınıf yıllık ücreti 130 bin lira, servis ücreti 36 bin lira, kitapları 16 bin lira.
Günlerdir 9.6 km'lik ev-okul arası mesafe için 20 bin lira isteyen servis firması ile bir grup veli mücadele ediyoruz.
12 km'lik bir mesafe için benden 16 bin 900 lira istendi. Oysa UKOME kararlarına göre vereceğim ücretin en fazla 6 bin 200 lira olması gerekiyor.
Okul yüzde 100 burslu, kitap 11 bin lira, servis 11 bin 800 lira.