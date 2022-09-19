Servis şikayetlerinin sonu gelmiyor! Tarifeleri aşan ücretlere veliler tepki yağdırdı

19 milyon öğrenci için yeni eğitim-öğretim dönemi geçen hafta başlarken, velilerin servis şikayetleri sürüyor. Taşımacılık şirketlerinin bazı okullarda tarifeleri aşan, hatta katlayan servis ücretleri ailelerin tepkisini çekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taşımacılık şirketlerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından belirlenen tarifenin dışına çıktığını belirterek, "Konuyla ilgili yüzlerce şikayet alıyoruz. Fiyatları kendileri belirliyorlar. İstanbul Erkek Lisesi'nde yıllık servis ücreti olarak 38 bin lira istemişler. Bununla ilgili tüketici hakem heyetine gidiyoruz" dedi.







Veliler de servis ücretlerine ilişkin şikayetlerini şöyle dile getirdi:

Devlet okulu 20 km servis ücreti aylık bin 350, özel okul 2 kilometre aylık bin 500 lira. Okulun adı özel olunca benzini de daha mı pahalı oluyor!



Bizden 1 km için 13 bin lira aldılar. Sözleşmede sezon içinde zam yapabileceklerini belirten madde de var. Şerh koydum ama servis almak zorundayım. Umarım daha da yükseltmezler.