Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.