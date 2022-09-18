Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları da Türkiye'de değişmeye devam ediyor.
BİR İNDİRİM DAHA YOLDA
Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimin ardından sürücülere bir iyi haber daha geldi.
PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN
Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin indiriminin Pazartesi günü itibarıyla uygulanması bekleniyor.
2 LİRAYA YAKIN İNDİRİM
Pazartesi günü itibaren başlayacak indirimin 1 lira 76 kuruşa yakın olması bekleniyor.