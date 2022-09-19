İşsize çifte maaş imkanı! İşsizlik maaşı alırken ücretli eğitimlerden faydalanabilirsiniz

Üülkemizde işsiz kalanlar 10 aya varan süreyle işsizlik maaşından yararlanırken, bu dönemde işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 5 bin 173 lira ile 7 bin 887 lira arasında gelir elde edilebiliyor. İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ücretten damga vergisi kesiliyor. Brüt asgari ücretin Temmuz'da 6 bin 471 lira olmasıyla işsizlik maaşı en düşük 2 bin 588, en yüksek 5 bin 176 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar 2 bin 568, en yüksek tutar da 5 bin 137 lira oldu. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay işten çıkanlara en az 2 bin 423, Ekim'de ve sonrasında ayrılanlara da en az 2 bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 5 bin 137 lira olacak.







İKİNCİ ÖDEME DE VAR

İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 105,78 lira ödeme yapılıyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 2 bin 750 lirayı buluyor. İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Bilişim gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Her iki imkan için de İŞKUR'a başvuru yapılıyor.