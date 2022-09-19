Bakanlık çalışmayı tamamladı! 565 bin sözleşmeli için son viraj...

Kamudaki sözleşmeli personelin heyecanla beklediği düzenlemede son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz" dedi.







Sözleşmelilere yönelik düzenlemeye ilişkin Memur-Sen ile de görüşmeler gerçekleştirilirken, konfederasyon 16 maddelik talepte bulundu. Süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmelilerin kadroya getirilmesini talep eden Memur-Sen; tayin, terfi, izin, yer değişikliği gibi hakların kadrolu kamu görevlileriyle eşitlenmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.