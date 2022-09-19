19 Eylül'ün Gaziler Günü olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik. 21 bin 115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık" dedi. Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlandığını aktaran Yanık, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarının emlak vergisinden muaf tutulduğunu anımsattı. Yanık, şehit ve gazilere faizsiz konut kredisi sağlandığını, terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilere 10 yıl süreyle kira yardımı ödendiğini aktardı. Sağlık imkanlarından, şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteklerinden bahseden Yanık, şöyle konuştu: "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize elektrikte en az yüzde 40, suda yüzde 50 indirim uygulanmakta. Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti var. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV'den muaf."







ÜRETİCİYE DESTEK MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını belirterek, "Yüzde 256'lık, yaklaşık 3.5 kat artış hayırlı uğurlu olsun" dedi. Antakya ilçesi Reyhanlı yolundaki 150 dekarlık pamuk tarlasında hasada katılan Bakan Kirişci, "Yeni öngörülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak" şeklinde konuştu.