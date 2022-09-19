19 Eylül'ün Gaziler Günü olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik. 21 bin 115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık" dedi. Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlandığını aktaran Yanık, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarının emlak vergisinden muaf tutulduğunu anımsattı. Yanık, şehit ve gazilere faizsiz konut kredisi sağlandığını, terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilere 10 yıl süreyle kira yardımı ödendiğini aktardı. Sağlık imkanlarından, şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteklerinden bahseden Yanık, şöyle konuştu: "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize elektrikte en az yüzde 40, suda yüzde 50 indirim uygulanmakta. Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti var. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV'den muaf."
ÜRETİCİYE DESTEK MÜJDESİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını belirterek, "Yüzde 256'lık, yaklaşık 3.5 kat artış hayırlı uğurlu olsun" dedi. Antakya ilçesi Reyhanlı yolundaki 150 dekarlık pamuk tarlasında hasada katılan Bakan Kirişci, "Yeni öngörülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak" şeklinde konuştu.
TURİSTİK TRENLERE YENİ ROTALAR GELİYOR
Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, yeni dönemde Ankara'dan 12 Aralık-20 Mart, Kars'tan 14 Aralık-22 Mart döneminde seferlerini gerçekleştirecek. Ulaştırma Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yeni turistik tren rotaları oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Hazırlıklar, kurumsal olanaklar, yolcu potansiyeli, oluşacak talep gibi kriterler göz önünde bulundurularak sürdürülüyor.
AİRABA
uçan arabası H1 için ön siparişleri kabul etmeye başladı. H1'in Hafif Spor Uçağı olarak sertifikalandırılmasını planlayan CEO Doron Merdinger, standart bir araba ehliyeti ve 20 saatlik eğitim kursu olan herkesin H1'i uçurabilmesi gerektiğini söyledi. Uçağın ev garajına sığabileceğini belirten şirket yetkilileri, teslimatların 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlayacağını söyledi. Şirket, başlangıç fiyatı 150 bin dolar olan H1 için 36 adet ön sipariş almayı planlıyor.
HER BÜTÇEYE GÖRE KARAVAN
Karavan üreticileri, yeni modellerini 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nda tanıtacak. 21-25 Eylül tarihlerinde Marintürk İstanbul City Port ev sahipliğinde yapılacak fuarda fiyatları 150 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişen ve toplam değeri 900 milyon lirayı bulan 200 karavan görücüye çıkacak. Doğa ve deniz tutkunları için farklı teknolojiler ve yeni trendler fuarda tanıtılacak. Fuara yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekleniyor.