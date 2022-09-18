Ederinden ucuz ilan açanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, bu tür olaylara karışanların 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekti. Evine televizyon almak isteyen genç, bir internet sitesinde gördüğü ilan üzerine bir kişiyle 700 TL karşılığında anlaştı. Parayı belirtilen banka hesabına gönderen genç, beklediği televizyona bir türlü kavuşamadı. Tüm girişimlerine rağmen parasını da iade aylamayan genç mahkemenin yolunu tuttu. Siteye ilan veren ve banka hesabına para yatırılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan iki sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı.







GRAM ALTIN 2 AYIN DİBİNDE

Altının gram fiyatı, 974 lira ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine indi. Altının ons fiyatı da 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına anımsatan analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.



GÖZLER MERKEZLERDE

Gelecek hafta perşembe günü ABD'nin yanı sıra Japonya, İngiltere ve Türkiye'de merkez bankaları faiz kararını açıklayacak. Enflasyonist endişeler ve artan resesyon riski arasında kalan Fed ve BoE'nin "şahin" duruşunu koruyacağı beklenirken, BoJ'un ultra gevşek politikasını değiştirmeyeceği, ancak zayıf yen karşısında sözle yönlendirme tonunu sertleştireceği öngörülüyor.







DEV YOLCU GEMİSİ İSTANBUL'DA

Dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarından MSC, 7 yıl aradan sonra İstanbul'a döndü. Fantasia adlı gemi 3 bin 500 yolcusu ve bin 200 mürettebatıyla Galataport İstanbul'a yanaştı. Yolcular İstanbul'u gezdi.



EN BÜYÜK E-TİCARET BULUŞMASI İSTANBUL'DA

World E-Commerce Forum dünya e-ticaret devlerini 9'uncu kez buluşturmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik, 28-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Wow Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünya e-ticaret pastasında 250 milyar dolar pay alan aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak olan etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak.



METAVERSE'DE İLK BANKA AÇILDI

Denizbank, Atlas Space firması ile metaverse evreninde Türkiye'nin ilk banka şubesini açmak üzere güçlerini birleştirdi. Metaşube, ilk etapta müşteriler için yeni bir bilgilendirici temas noktası olacak. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran yeni nesil teknolojilerin müşteri ihtiyaçlarında yarattığı değişimlere hızlıca adapte olduklarını söyledi.



GIDA İSRAFINI BİTİRECEK ADIM

İklim değişikliği ve gıda israfı konularında bilinç oluşturma amaçlı yayın çalışmalarına Yemeksepeti'nden önemli bir katkı daha geldi. Sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirici içeriklerin yer aldığı "Aklımdaki Yarın" podcast serisi, Yemeksepeti'nin katkılarıyla Podbee platformunda yayına girdi. Yemeksepeti CMO'su Okan Erol, "DNA'sında 'yarını bugünden inşa etmek' bulunan Yemeksepeti için sürdürülebilirlik daima öncelikli bir konu oldu. Aklımdaki Yarın'la, bu çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan ötürü mutluyuz. Bu podcast programının, sunacağı içeriklerle, daha yaşanılabilir bir gelecek yolunda faydalı çalışmalardan biri olacağına inanıyorum" dedi. Aklımdaki Yarın podcast serisi; Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ve tüm diğer podcast mecralarından dinlenebiliyor.



ÖĞRENCİLERE 15 TEMMUZ BURSU

Koza Altın İşletmeleri 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı için 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin sayısını da hatırlatan bir proje ile üniversitede eğitim gören öğrencilere burs verecek. Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mahmut Çelik, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında "Üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf mühendislik bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1000 TL'lik burs vereceğiz. Bununla birlikte 15 Temmuz'da gazi olan 2193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL destek olacağız" dedi.



MOTORİNE İNDİRİM

Mazot fiyatlarında yarın gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruş indirim yapılacağı açıklandı...

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