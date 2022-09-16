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    • Ekonomi
    • 16.09.2022 08:45
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    • 16.09.2022 08:46
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    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Eylül 2022 evde bakım maaşı BUGÜN yatacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

    Evde bakım parası ne zaman yatar merak ediliyor. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren bu soruya yanıt aramaya başladı. Her ayın 15'inden itibaren paralar hesaplara yatıyor. Devletin verdiği sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlardan evde bakım maaşı alanlar internet arama motorlarında 'EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Eylül 2022 evde bakım maaşı BUGÜN yatacak mı? ' sorusunu sorgulatıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatan evde bakım maaşları Eylül ayının ikinci haftasına girmemizle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Yaklaşık 535 bin kişinin faydalandığı destek ödemeleri yeni zamla birlikte 3 bin 340 TL olarak ödenmeye başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Eylül 2022 evde bakım maaşı BUGÜN yatacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-Devlet sorgulama ekranı haberimizde!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    15 Eylül 2022 Perşembe iribariyle evde bakım maaşları yatmaya başladı. Eylül ayının 30'una kadar tüm ödemeler tamamlanmış olacak. Henüz ödemesi yapılmayanlar sık sık e-Devlet ekranından sorgulama yaparak ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Eylül 2022 evde bakım maaşı BUGÜN yatacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi
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