Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatan evde bakım maaşları Eylül ayının ikinci haftasına girmemizle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Yaklaşık 535 bin kişinin faydalandığı destek ödemeleri yeni zamla birlikte 3 bin 340 TL olarak ödenmeye başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Eylül 2022 evde bakım maaşı BUGÜN yatacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-Devlet sorgulama ekranı haberimizde!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
15 Eylül 2022 Perşembe iribariyle evde bakım maaşları yatmaya başladı. Eylül ayının 30'una kadar tüm ödemeler tamamlanmış olacak. Henüz ödemesi yapılmayanlar sık sık e-Devlet ekranından sorgulama yaparak ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.