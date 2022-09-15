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    • Ekonomi
    • 15.09.2022 09:23
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    • 15.09.2022 09:30
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    Yüz binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı

    Son dakika haberine göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre kredi kullandırma süresi 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

    Yüz binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı

    Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama tarihi bir yıl uzatıldı.

    Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre daha önce 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1/1/2020-31/12/2023 olarak yeniden belirlendi.

        Yapılan değişiklik ile etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari elli adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

        FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EKİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER
        Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, dane mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden "kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, maviyemiş (likapa), aronya, ıhlamur, safran ve jojoba" üretimini yapıyor/yapacak olması gerekecek.

        Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi kullandırılmaz, yeni kullandırılacak işletme kredilerinde ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmayacak.

            Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınacak.

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            Haberler Ekonomi Yüz binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı
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