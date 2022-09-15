Yüz binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama tarihi bir yıl uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre daha önce 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1/1/2020-31/12/2023 olarak yeniden belirlendi.