Yerli motosiklet mi geliyor? Bakan Varank'tan TOGG üzerinden flaş açıklama

"BU ÜLKEYE GLOBAL MARKALARI KAZANDIRMAMIZ LAZIM"

Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, "Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrik mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak. Bu dönemde büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.