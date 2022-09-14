14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücretli için ek zam gündemde | Ekonomi haberleri

Temmuz'da asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra gözler yeni artışlara çevrildi. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin önümüzdeki Ocak ayı için de yapılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 42.35 zam aldı. Ocak'ta 2 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesi de Temmuz'da 3 bin 500 liraya yükseldi. Yaklaşan Ocak ayında maaşlara 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, taban maaşlarda da yeni artış gündemde. Burada 2023 yılı asgari ücret rakamının da etkili olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması talep edilirken, Ocak'ta nasıl bir karar alınacağı merak konusu... Memurlar ve memur emeklilerine ise Ocak'ta toplu sözleşmedeki yüzde 8'lik zam oranı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak'ta ayrıca toplu sözleşme zammının yine ilave puanla artırılması bekleniyor. Böylece memurlar ve emeklileri de yeni bir zam oranı ve enflasyon farkı ile güçlü bir artış almış olacak.



ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Yeni asgari ücret de Aralık'ta belirlenecek. Asgari ücretin bugüne kadarki artışlarına bakıldığında bir önceki yılın enflasyon rakamının 3-7 puan üzerinde tespit edildiği görülüyor. Orta Vadeli Program tahmini dikkate alındığında net asgari ücretin en az 7 bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor. Bunun üzerine çıkacak formüller de var. Enflasyonun rakamda etkili olacağı öngörülüyor.



TASARRUF ETMEYİ KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜN

Vakıfbank, günlük vadeli hesapta biriken tutarların Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na vade sonunda otomatik olarak aktarılmasını sağlayan "Birikimli Kur Korumalı Mevduat" ürününü hizmete sundu. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Türk Lirası ile tasarruf yaparken, birikimlerinin değerini korumak isteyen tüm müşterilerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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