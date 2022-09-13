Altın Tasarrufu Sistemi ile 8 ayda yastık altından 9.5 ton altın çıktı | Ekonomi haberleri





İŞ ARAMA İZNİNE DİKKAT!

Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, iş arama izninden yararlanmanın işçinin isteği şartına bağlı tutulmadığına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi gerektiğine, işverenin bu konuda bir taktir hakkına sahip olmadığına hükmetti. Yeni iş arama izninin ihbar öneli içindeki çalışılan günler için söz konusu olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi: "Hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri gibi çalışılmayan günler için işverenin yeni iş arama izni vermesi ya da bu sürelerde dahil olacak şekilde iş arama izni alacağı hesaplaması söz konusu olmaz. İzin kullandırılması gerekirken çalıştırılan davacıya izin kullanmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırıldığı sürenin ücreti de yüzde 100 zamlı ödenmelidir."



İŞSIZLIK 4.5 YILIN EN DÜŞÜK SEVIYESINDE

İşsizlik oranı Temmuz'da, Haziran'a göre 0.3 puan azalarak yüzde 10.1 ile Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlikte 2021'in aynı dönemine göre yaşanan düşüş 1.4 puana ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsiz sayısı Haziran ayına göre Temmuz'da 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine geriledi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da Haziran'a göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 19.1 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Temmuz'da, Haziran ayına göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bine gerilerken, 2021'in aynı ayına göre ise 1 milyon 697 bin kişi arttı.



DEPOLAR DOLDU

Avrupa Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken; Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve Karadeniz'de keşfettiği yerli gazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı maksimum seviyeye çıktı. Kapasitesi artırılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de ay içinde yüzde 100 doluluğa ulaşması planlanıyor. Barış ŞİMŞEK

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