Altın Tasarrufu Sistemi ile 8 ayda yastık altından 9.5 ton altın çıktı | Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı 'Altın Tasarrufu Sistemi' ile bu yılın ilk 8 ayında ekonomiye kazandırılan altın miktarı 9.5 ton oldu. Geçtiğimiz yıl ise 1 ton altın vatandaşlar tarafından yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştı. Yeni sistem vatandaştan yoğun ilgi görmeye devam ederken; uygulamayla birlikte altın kuyumcular, platformlar ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim ediliyor. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlar yatırılabilirken, talep halinde altın fiziki olarak geri de alınabiliyor. Altın Değerleme Sistemi'nde pek çok banka yer alıyor. Daha önce yalnızca Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane'nin yer aldığı altın rafineri sayısı da 5'e çıkarıldı. Vatandaşların yastık altındaki 5 bin ton altınına denk gelen 250 milyar dolarlık varlığın sisteme kazandırılması ile büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların payının artırılması amaçlanıyor. Barış ŞİMŞEK
565 BİN SÖZLEŞMELİ İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ
Kadro bekleyen sözleşmelilere yönelik düzenlemede son viraja girildi. Bu hafta çalışmanın açıklanması beklenirken, Ekim'de de TBMM'ye sevk edilmesi planlanıyor. Teknik hazırlıklar sırasında ortaya çıkan taslak metinler de içeriğine ilişkin ipucu veriyor:
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışanlar kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar da düzenlemeden yararlanacak.
31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile bu pozisyonlara atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat ederlerse ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
Sözleşmeli hizmet süreleri, öğrenim durumuna göre çıkılabilecek dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Bu süreler emekli ikramiyesi hesabında kullanılacak.
Eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi haklar tanınacak. (Çığıl Ön YENER)
İŞ ARAMA İZNİNE DİKKAT!
Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, iş arama izninden yararlanmanın işçinin isteği şartına bağlı tutulmadığına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi gerektiğine, işverenin bu konuda bir taktir hakkına sahip olmadığına hükmetti. Yeni iş arama izninin ihbar öneli içindeki çalışılan günler için söz konusu olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi: "Hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri gibi çalışılmayan günler için işverenin yeni iş arama izni vermesi ya da bu sürelerde dahil olacak şekilde iş arama izni alacağı hesaplaması söz konusu olmaz. İzin kullandırılması gerekirken çalıştırılan davacıya izin kullanmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırıldığı sürenin ücreti de yüzde 100 zamlı ödenmelidir."
İŞSIZLIK 4.5 YILIN EN DÜŞÜK SEVIYESINDE
İşsizlik oranı Temmuz'da, Haziran'a göre 0.3 puan azalarak yüzde 10.1 ile Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlikte 2021'in aynı dönemine göre yaşanan düşüş 1.4 puana ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsiz sayısı Haziran ayına göre Temmuz'da 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine geriledi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da Haziran'a göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 19.1 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Temmuz'da, Haziran ayına göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bine gerilerken, 2021'in aynı ayına göre ise 1 milyon 697 bin kişi arttı.
DEPOLAR DOLDU
Avrupa Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken; Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve Karadeniz'de keşfettiği yerli gazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı maksimum seviyeye çıktı. Kapasitesi artırılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de ay içinde yüzde 100 doluluğa ulaşması planlanıyor. Barış ŞİMŞEK