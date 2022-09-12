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    Yargıtay ihbar tazminatına açıklık getirdi! | Ekonomi haberleri

    Yargıtay, emeklilik, askerlik, evlilik gibi sebeplerle sözleşme feshinde ihbar tazminatına açıklık getirdi: Ayrılan işçi de işvereni de isteyemez. İşte sizler için derlediğimiz 12 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İhbar tazminatına emsal karar

    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin; emeklilik, askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini fesheden işçiden ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme bu tür istifalarda işçinin de ihbar tazminatı alamayacağına dikkat çekti. 4 yıl boyunca çalıştığı işyerinden ayrılan bir çalışanın davasına bakan Yargıtay, kararında şu ifadelere yer verdi: "İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857 sayılı Kanun'un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olması halinde ödenmelidir. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez."



    YABANCI DOPİNGİ
    Okulların açılmasıyla birlikte yerli turistten boşalan yeri yabancılar dolduruyor. Marmaris'te hava sıcaklıkları 39 derecede devam ederken, plajlar ve denizlerde hareketlilik yaşanıyor. Tatilcilerin çoğunluğunu İngiliz, Arap, Hollandalı misafirler oluşturuyor. 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Hale Ambarlı canlılığın sürdüğünü söyledi. Ambarlı, "Şu an için turizm sezonu tüm canlılığı ile devam ediyor. Doluluk oranlarımız yüzde 100'ü buluyor. Tesisimizde Avrupalılar yoğunlukta ve Ekim sonuna kadar bu şekilde gidecek" dedi. Turizmci ve otel yöneticisi Nurşen Kızıl da "Otellerde doluluklar devam ediyor. Ekim ayının sonuna kadar bu canlılığın devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.



    ÇOCUĞUNUZU KORUYUN
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ebeveynlere 'siber zorbalık' ile ilgili 5 tavsiye verdi:
    Sosyal medya hesabında çevrimiçi paylaşımlarında kişisel verilere yer vermemesi konusunda çocuklarınızı uyarın.
    Çocuğunuzun kullandığı cihazlarda ebeveyn denetimini etkinleştirin.
    Maruz kalabilecekleri durumları öngörebilmek için çocuğunuzun kullandığı uygulamalarla ilgili bilgi edinin.
    Kötü mesajları önlemek veya bildirmek için ne yapması gerektiğini öğretin.
    Çocuğunuzun zorbalığa uğramış olabileceğine dair davranışlara dikkat edin. Fatma GÖKSU



        CHERY YATIRIMA HAZIRLANIYOR
        Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim 5 yıllık strateji planımız dahilinde" dedi. Chery'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren Mei, "Yeni Chery'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Chery'den tamamen farklı. Şimdi Chery'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı. Mei, bu yıl Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5'i Türkiye'de piyasaya süreceklerini ve yılın geri kalan kısmında elektrikli otomobilleri de satışa sunacaklarını kaydetti.



        SIRA AKDENİZ'DE
        Sondaj filosunun marifetiyle Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attıklarını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. İnşallah umutluyuz. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız" diye konuştu. Kıyıdan 170 kilometre açıktaki 540 milyar metreküplük keşfin, tarihe rekorlarla adını yazdırdığını ifade eden Dönmez, "Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak" dedi.



        17 YILIN EN GÜÇLÜ RALLİSİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı. BIST 100 Endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor" paylaşımını yaptı. Borsa İstanbul'un, halka açık şirketler ve yatırımcılar açısından her geçen gün daha da cazip hale geldiğine dikkat çeken Nebati, "Sermaye piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4.8 trilyon liraya ulaşmış durumda" ifadesini kullandı. BIST 100 Endeksi'nin, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğine dikkat çeken Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."

        TÜRK TELEKOM'UN YERLİ ESIM'İ CEPTE
        Türk Telekom, eSIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom müşterileri, yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen eSIM hizmetinden numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.

        TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR
        Türkiye, yerli imkanlarla tohum geliştirerek, çiftçilerin dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. TAGEM, yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Türkiye'de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57'si, makarnalık buğdayın yüzde 63'ü, arpanın yüzde 68'i, çeltiğin yüzde 50'si, mercimeğin yüzde 90'ı, nohutun yüzde 60'ı ve pamuğun yüzde 21'i TAGEM tarafından üretilen yerli ve milli tohumlardan sağlanıyor.
        Barış ŞİMŞEK

        TÜRKIYE SİGORTA 2'NCİ YAŞINI KUTLADI
        Türkiye Sigorta 2. kuruluş yıldönümünü kutladı. Genel Müdür Atilla Benli, "Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye'de 12.7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        KANTİNLERE KİRA AYARI
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, "Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır" ifadesini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Yargıtay ihbar tazminatına açıklık getirdi! | Ekonomi haberleri
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