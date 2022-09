Yargıtay ihbar tazminatına açıklık getirdi! | Ekonomi haberleri

17 YILIN EN GÜÇLÜ RALLİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı. BIST 100 Endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor" paylaşımını yaptı. Borsa İstanbul'un, halka açık şirketler ve yatırımcılar açısından her geçen gün daha da cazip hale geldiğine dikkat çeken Nebati, "Sermaye piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4.8 trilyon liraya ulaşmış durumda" ifadesini kullandı. BIST 100 Endeksi'nin, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğine dikkat çeken Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."



TÜRK TELEKOM'UN YERLİ ESIM'İ CEPTE

Türk Telekom, eSIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom müşterileri, yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen eSIM hizmetinden numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.



TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Türkiye, yerli imkanlarla tohum geliştirerek, çiftçilerin dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. TAGEM, yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Türkiye'de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57'si, makarnalık buğdayın yüzde 63'ü, arpanın yüzde 68'i, çeltiğin yüzde 50'si, mercimeğin yüzde 90'ı, nohutun yüzde 60'ı ve pamuğun yüzde 21'i TAGEM tarafından üretilen yerli ve milli tohumlardan sağlanıyor.

TÜRKIYE SİGORTA 2'NCİ YAŞINI KUTLADI

Türkiye Sigorta 2. kuruluş yıldönümünü kutladı. Genel Müdür Atilla Benli, "Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye'de 12.7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



KANTİNLERE KİRA AYARI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, "Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır" ifadesini kullandı.

