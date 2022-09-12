Yargıtay ihbar tazminatına açıklık getirdi! | Ekonomi haberleri

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin; emeklilik, askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini fesheden işçiden ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme bu tür istifalarda işçinin de ihbar tazminatı alamayacağına dikkat çekti. 4 yıl boyunca çalıştığı işyerinden ayrılan bir çalışanın davasına bakan Yargıtay, kararında şu ifadelere yer verdi: "İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857 sayılı Kanun'un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olması halinde ödenmelidir. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez."
YABANCI DOPİNGİ
Okulların açılmasıyla birlikte yerli turistten boşalan yeri yabancılar dolduruyor. Marmaris'te hava sıcaklıkları 39 derecede devam ederken, plajlar ve denizlerde hareketlilik yaşanıyor. Tatilcilerin çoğunluğunu İngiliz, Arap, Hollandalı misafirler oluşturuyor. 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Hale Ambarlı canlılığın sürdüğünü söyledi. Ambarlı, "Şu an için turizm sezonu tüm canlılığı ile devam ediyor. Doluluk oranlarımız yüzde 100'ü buluyor. Tesisimizde Avrupalılar yoğunlukta ve Ekim sonuna kadar bu şekilde gidecek" dedi. Turizmci ve otel yöneticisi Nurşen Kızıl da "Otellerde doluluklar devam ediyor. Ekim ayının sonuna kadar bu canlılığın devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
ÇOCUĞUNUZU KORUYUN
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ebeveynlere 'siber zorbalık' ile ilgili 5 tavsiye verdi:
Sosyal medya hesabında çevrimiçi paylaşımlarında kişisel verilere yer vermemesi konusunda çocuklarınızı uyarın.
Çocuğunuzun kullandığı cihazlarda ebeveyn denetimini etkinleştirin.
Maruz kalabilecekleri durumları öngörebilmek için çocuğunuzun kullandığı uygulamalarla ilgili bilgi edinin.
Kötü mesajları önlemek veya bildirmek için ne yapması gerektiğini öğretin.
Çocuğunuzun zorbalığa uğramış olabileceğine dair davranışlara dikkat edin. Fatma GÖKSU