İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılığın yeni adı ‘ikiz araç oyunu’

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobillerde dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi. İkiz araç dolandırıcılığı uyarısı geldi. Bu yöntemde aynı renk, aynı marka ve modelde iki otomobili kullanan dolandırıcılar, tüm ekspertiz süreçlerinde sahte plakayla orijinal otomobili kullanırken, satış sonrasında pert geçmişi olan otomobili alıcıya teslim ediyor. "Noter işlemleri esnasında 'Araçta eşyalarım kaldı, alıp döneceğim', 'Yıkatıp teslim edeyim' gibi ifadeler kullanan satıcı, aynı renk, aynı marka ve modeldeki orijinal araçla pert aracı değiştirip alıcıya teslim ediyor" diyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Böyle bir durumda kurumsal ekspertiz şirketlerinden aldığınız belgeler hukuki delil niteliği taşıdığından mutlaka ekspertiz yapılmasını tavsiye ediyoruz" uyarısı yaptı.
PARÇALAR DA DEĞİŞİYOR
Yakın zamanda ikiz araç dolandırıcılığı sebebiyle mağdur olan bir tüketiciyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Emre, ruhsat, plaka ve şasi numaralarına dikkat edilmesini, ayrıca otomobilin içindeki ve dışındaki ayrıntılara da detaylıca bakılmasını önerdi. Emre, dolandırıcılık yöntemlerinin artık akıl almaz boyutlarda olduğunu söyleyerek, "Alıcı farkında olmadan iyi durumdaki araca kötü halde bulunan aracın parçaları takılabiliyor ya da parçaları sökülüp öyle teslim edilebiliyor" diye konuştu.
BUNLARA DİKKAT!
Yetki belgesi bulunan, kurumsal, güvenilir yerlerden alışveriş yapın.
Aracı görmeden kapora vermeyin.
Ekspertizi, yetkilendirilmiş kurumların onay ve yetki verdiği firmalarda yaptırın.
Almaya karar verdiğiniz aracın ruhsat, plaka, şasi numaralarına dikkat edin.