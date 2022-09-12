İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılığın yeni adı ‘ikiz araç oyunu’

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobillerde dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi. İkiz araç dolandırıcılığı uyarısı geldi. Bu yöntemde aynı renk, aynı marka ve modelde iki otomobili kullanan dolandırıcılar, tüm ekspertiz süreçlerinde sahte plakayla orijinal otomobili kullanırken, satış sonrasında pert geçmişi olan otomobili alıcıya teslim ediyor. "Noter işlemleri esnasında 'Araçta eşyalarım kaldı, alıp döneceğim', 'Yıkatıp teslim edeyim' gibi ifadeler kullanan satıcı, aynı renk, aynı marka ve modeldeki orijinal araçla pert aracı değiştirip alıcıya teslim ediyor" diyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Böyle bir durumda kurumsal ekspertiz şirketlerinden aldığınız belgeler hukuki delil niteliği taşıdığından mutlaka ekspertiz yapılmasını tavsiye ediyoruz" uyarısı yaptı.