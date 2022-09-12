19 milyon öğrenci için ders zili bugün çalıyor

19 milyon öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıkları tamamlandı. 450 okul depreme karşı güçlendirilirken, çevre dostu okullar inşa edildi. Bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek öğrencilere 130 milyon yardımcı kaynak dağıtılacak. Resmi ve özel okul/ kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/ tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım Bakanlığı'ndan 'Okul Gıdası' onayı alınmasına devam edilecek. Hazırlanan eğitim setleri 81 ilin tamamında evde eğitim kararı olan öğrencilere ulaşacak. Öğretmenlerin eğitimöğretim hazırlık ödeneği de bugün veriliyor. Toplu sözleşme kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği bin 325 lira olarak belirlenmişti.



ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 223.7 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi. Yanık, eğitim desteğinin, materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını ifade etti.

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