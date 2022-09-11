Yerli doğalgaz ne zaman evlerde yanacak? Bakan Fatih Dönmez'den flaş Akdeniz mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Tek amaçları var yeni bir keşif, yeni bir müjde. İnşallah umutluyuz. Rabb'im nasip ederse güzel haberleri milletimizle paylaşacağız. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız." dedi.
Bakan Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, aynı zamanda baba ocağı olan bu mümbit toprakların Türk tarihindeki yerinin önemli olduğunu vurguladı.
Sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de izler bırakmış olan bu toprakların halen Türk'ün harcının karıldığı yer olarak bilindiğini belirten Dönmez, dünyanın en eski anma etkinlerinden olan bu buluşmanın, Türk'ün, atasına verdiği değerin de en büyük göstergesi olduğunu söyledi.
Dönmez, yaklaşık 800 yıl önce vefat etmiş bir Oğuz beyinin halen bugün anılması, adına şenlikler düzenlenmesinin önemini iyi kavramak gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Toprak olup giden sadece bedendir. Bu topraklara varlığını üfleyen ruh, bizlere miras kalan kadim medeniyetimizin bakiyesi ilk günkü gibi diri, ilk günkü gibi tazedir. Peki bu topraklarda ne var? Bu toprakların bizim için anlamı nedir? Bu topraklar, Efendimiz Muhammed Mustafa sancağını daima ileri götüren alemdarların, Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında piştikten sonra Türkistan'dan gelip Anadolu'yu yurt edinen gazi alperenlerin, göğsünde büyüttüğü çınarla dünyaya nizam ve adalet götürenlerin, kutlu bir dava için dirilişi heceleyenlerin yurdudur. Bu topraklar, atamız Fatih'in 500 yıl önceki ahitnamesinde buyurduğu gibi hangi dinden, hangi dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun huzurun, güvenliğin, selametin yurdudur. Bu topraklar, atamız Yavuz'un hilafet sancağıyla Müslümanları bir araya getiren, doğudan batıya bütün İslam coğrafyasına rehberlik edendir."