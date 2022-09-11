Yerli doğalgaz ne zaman evlerde yanacak? Bakan Fatih Dönmez'den flaş Akdeniz mesajı

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dağ, bu ova, bu bayır, bu gökyüzü, ilayı kelimetullah için aleme nizam getirenlerin, sadece kılıçla değil, sevgiyle gönülleri fethedenlerin, bütün mazlum coğrafyalarda aradan geçen asırlara rağmen beklenenlerin mekanıdır. Hayme Ana'nın ferasetini, Ahlat'tan buraya gönlündeki fetih ateşiyle yürüyen Ertuğrul Gazi'nin cesaretini besleyen bu topraklar, 700 yıl dünyaya adaletle hükmeden imparatorluğun ad sahibinin doğduğu yerdir. Ceddimiz Osman Bey, burada koşturmuş, kılıç kuşanmıştır. Bugün adım attığımız tarlalarda Osman, Gündüz ve Sarı Batu Savcı beylerin atlarının nal izleri vardır hala. Yürüdüğümüz yollarda Şeyh Edebali'nin 'Ey oğul' sesi yankılanır."

Tam 8 asır önce Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan ateşin aradan geçen yıllara rağmen milletin sinesinde hiç sönmediği gibi artarak devam ettiğini vurgulayan Dönmez, "İşte bu ateş, Türkiye'nin her alanda bağımsızlığı için çarpan yürekleri ısıtmış, onlara yol göstermiştir. Gökyüzüne baktığınızda, Akıncıları, Hürkuşları, Aksungurları, ANKA'ları, Gökbeyleri, Kızılelmaları ve daha nicelerini göreceksiniz. Karaya baktığınızda Altayları, Korkutları, Parsları, Ejder Yalçınları, Tulparları göreceksiniz ve mavi vatana baktığınızda Ertuğrul Gazi'yi, Barbaros Hayreddin'i, Oruç Reis'i, Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi ve Abdülhamid Han'ı göreceksiniz." diye konuştu.