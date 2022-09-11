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    • Ekonomi
    • 11.09.2022 11:58
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    • 11.09.2022 12:05
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    Bakan Nebati'den borsa açıklaması: 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden borsaya ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Nebati "Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor." dedi.

    Bakan Nebati’den borsa açıklaması

    Bakan Nebati Twitter üzerinden son dönemde rekor seviyelere ulaşan BIST 100 endeksine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

    "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

    BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor.

    Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda.

    Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.

        BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

        Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."
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        Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den borsa açıklaması: 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor
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