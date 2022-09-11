Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadro geçişini sağlayacak çalışmanın teknik kısmı tamamladı

Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalarda da sona gelindi.



AÇIKLANIYOR

Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken Memur-Sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak önümüzdeki hafta açıklanması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Teknik çalışma ile de bazı taslak metinler ortaya çıkartıldı. Bunlardan birisinde sözleşmelilere kadro hakkı veriliyor ve. "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN