Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ’lere dev destek yolda

Makro ihtiyatı tedbirler kapsamında kredi genişlemesini kontrol altına almayı ve kullanılan TL kredilerin döviz alımına gitmesini önlemeyi hedefleyen hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi açmaya hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sinyalini verdiği KGF destekli kredi paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Başlangıçta 50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan kredi garanti programı ile doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşılacak.
İMALATÇI VE İHRACATÇI
Önceki uygulamalardan farklı olarak, işletmeler A, B ve C olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak. Kredi limitinden KOBİ'ler ile imalatçı ve ihracatçı firmalar öncelikle yararlanacak.