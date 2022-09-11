Avrupalı turistler Türkiye'ye gelmek için sıraya girdi! | Ekonomi haberleri...

Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle Avrupalı turist kış ayını Türkiye'de geçirecek. Son yılların en yoğun kış sezonu geçirmeye hazırlanan Türk turizmcisi, rezervasyon taleplerinden oldukça memnun. Normal şartlarda sezon dışında kapalı olan oteller bütün yıl faal şekilde çalışacak. Ayrıca 5 ay çalışıp işi bırakmak zorunda olan otel çalışanları da 12 ay istihdam edilecek. Bu arada kış aylarında açık olacak turistik tesis sayısı da ikiye katlandı. Avrupalı'lar otellerin şanında villalara da talep artırdı. Birçok aile Antalya ve çevresinde Ocak ve şubat ayları için villa kiralıyor.
KOBİLERE 50 MİLYAR LİRA KREDİ
Makro ihtiyatı tedbirler kapsamında kredi genişlemesini kontrol altına almayı ve kullanılan TL kredilerin dövize alımına gitmesini önlemeyi hedefleyen Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi açmaya hazırlanıyor. Başlangıçta 50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan kredi garanti programı ile doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşılacak. Önceki uygulamalardan farklı olarak, işletmeler A, B ve C olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak. Kredi limitinden KOBİ'ler ile imalatçı ve ihracatçı firmalar öncelikle yararlanacak. KGF paketine başvuracak firmalarda;, istihdamlarını korumaları, imalat ve ihracat taahhütlerinin bulunması özellikle gözetilecek. Kredi, nakit olarak ilgili firmaya ödenmeyecek. Üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımı için proforma fatura karşılığı satıcı firmalara aktarılacak. Böylece, ticari kredilerin tahsis amacına uygun kullanımı ile döviz, altın veya gayrimenkul piyasasına kaymasına da geçit verilmemiş olacak. Barış ŞİMŞEK
KKM 1.3 TRİLYON LİRA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat uygulaması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır" dedi. Nebati, bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını belirtti ve " Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız" dedi.