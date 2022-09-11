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    Avrupalı turistler Türkiye'ye gelmek için sıraya girdi! | Ekonomi haberleri...

    Avrupalılar, kış için planlarını Türkiye’ye çevirdi. Bu kış 3 milyon Avrupalı Türkiye’de tatil yapacak. Çoğunluk villa kiralıyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kış turisti geliyor

    Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle Avrupalı turist kış ayını Türkiye'de geçirecek. Son yılların en yoğun kış sezonu geçirmeye hazırlanan Türk turizmcisi, rezervasyon taleplerinden oldukça memnun. Normal şartlarda sezon dışında kapalı olan oteller bütün yıl faal şekilde çalışacak. Ayrıca 5 ay çalışıp işi bırakmak zorunda olan otel çalışanları da 12 ay istihdam edilecek. Bu arada kış aylarında açık olacak turistik tesis sayısı da ikiye katlandı. Avrupalı'lar otellerin şanında villalara da talep artırdı. Birçok aile Antalya ve çevresinde Ocak ve şubat ayları için villa kiralıyor.



    KOBİLERE 50 MİLYAR LİRA KREDİ
    Makro ihtiyatı tedbirler kapsamında kredi genişlemesini kontrol altına almayı ve kullanılan TL kredilerin dövize alımına gitmesini önlemeyi hedefleyen Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi açmaya hazırlanıyor. Başlangıçta 50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan kredi garanti programı ile doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşılacak. Önceki uygulamalardan farklı olarak, işletmeler A, B ve C olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak. Kredi limitinden KOBİ'ler ile imalatçı ve ihracatçı firmalar öncelikle yararlanacak. KGF paketine başvuracak firmalarda;, istihdamlarını korumaları, imalat ve ihracat taahhütlerinin bulunması özellikle gözetilecek. Kredi, nakit olarak ilgili firmaya ödenmeyecek. Üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımı için proforma fatura karşılığı satıcı firmalara aktarılacak. Böylece, ticari kredilerin tahsis amacına uygun kullanımı ile döviz, altın veya gayrimenkul piyasasına kaymasına da geçit verilmemiş olacak. Barış ŞİMŞEK



    KKM 1.3 TRİLYON LİRA
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat uygulaması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır" dedi. Nebati, bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını belirtti ve " Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız" dedi.



        THY'DEN YENİ REKOR
        Türk Hava Yolları (THY) Ağustos ayında gösterdiği performansla havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) bakımından rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük 'network' (ağ havayolu ) taşıyıcısı oldu. Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında, AKK bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken, THY'nin AKK değeri salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. THY Başkanı Ahmet Bolat " Mutluyuz. AKK sayısı bakımından dünyanın en büyük 'network' taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık. Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var" dedi.



        İZIN EKSİLTİLEMEZ
        Yerel mahkemede dava açan işçi yıllık izinlerini kullanmadığını ve kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, izin ücreti, iki aylık iş arama izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret alacaklarını talep etti. Davalı işveren, iş akdinin davacının devamsızlık yapması nedeniyle işveren tarafından haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi. Emsal bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, mazeret izinlerinin yıllık izinden tahsil edilemeyeceğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: "İşçinin yıllık izinlerini kullandığını veya kullandırılmayan izin ücretlerinin ödendiğini işveren ispat etmek zorundadır. İşçiye çeşitli sebeplerle mazeret izni adı altında verilen izinlerin yıllık izinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Yine işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesi İş Kanunu'na aykırıdır."

        YARGITAY KARAR VERDİ
        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesinin İş Kanunu'na aykırı olduğuna hükmetti.



        BORSADA 17 YILLIK RALLI
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Temmuz'da başlayan rallide 3.500 seviyesi de geride kalırken, dolar bazlı bakıldığında üst üste sekizinci haftada da yükseliş eğilimini sürdürüyor. BIST 100 endeksindeki yükseliş ralli başından bu yana yüzde 48'e yaklaşırken, endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru da dün 3.545,86 puana taşındı. BIST 100 endeksi dolar bazında üst üste 8 haftadır değer kazanırken, haftalık değerlendirmede Temmuz 2005'ten bu yana görülen aralıksız en güçlü ralliye işaret ediyor. Yabancı yatırımcıların 8 ay aradan sonra ağustosta 694,3 milyon dolar net alım gerçekleştirmesi söz konusu yükselişte etkili olurken, yabancıların payı yüzde 33,57'ye yükseldi.



            AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR
            Brent petrolün 90 doların altına inmesi benzin ve motorinde indirim beklentisini artırdı. Önceki gün motorine yapılan 1.14 liralık indirimin ardından yeni indirimlerin gelmesi de bekleniyor. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi. Uzmanlar hem benzinde hem de motorinde hafta başından itibaren yeni indirimlerin gelebileceğini, petroldeki düşüş beklentisinin ise sürdüğünü belirtiyor. Mevcut akaryakıt fiyatları ise şöyle:

            İSTANBUL
            Benzin: 19,23 TL
            Motorin: 24,86 TL
            LPG: 10,62–11,07 TL

            ANKARA
            Benzin: 19,34 TL
            Motorin: 24,97 TL
            LPG: 10,94 TL

            İZMİR
            Benzin: 19,34 TL
            Motorin: 24,99 TL
            LPG: 10,74 TL

            İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ&NBSP;BİR ÖDÜL DAHA
            Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, gösterdiği performans ile son dönemde aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. Global havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından 'Regional Air Transport Awards' tarafından 2021 ve 2022 yıllarında 'Yılın Havalimanı' seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu sefer de 2022 Regional Air Transport Awards' ta 'Kurumsal Ödül'e layık görüldü.

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