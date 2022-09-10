Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Destekler artıyor! Milyonlara 6 ana başlık 49 kalemde sosyal yardım | Ekonomi haberleri

    Vatandaşlara 6 ana başlık ve 49 kalemde verilen sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak. Özellikle aile, enerji ve eğitim ön planda. İşte sizler için derlediğimiz 10 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Milyonlara sosyal destek

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 49 kalemde sosyal destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, enerjiden eğitime, doğalgaz desteğinden elektrik tüketim desteğine kadar birçok alandaki sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve yardım miktarlarının yükseltilmesi yönünde çalışma yürütüyor.



    KAPSAM BÜYÜYECEK
    Ailelere aylık 450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda ödeme verilen Aile Destek Programı'ndan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor. Hazırlanan yeni sosyal yardım paketi ile çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor. Yeni paketin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor. Mevcut desteklerde 'aile' başlığı altında doğum yardımı, 'barınma-gıda' başlığı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik tüketim desteği sağlanıyor. 'Engelliyaşlı' başlığı altında verilen yardımlar kapsamında ise 65 yaş üstüne bin 536 lira yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelliler için bin 226 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için de bin 840 lira engelli aylığı yardımı ödeniyor.



    BAHÇELİEVLER'E RAMS GARDEN
    5 ülkede 10'dan fazla şehirde 4 milyon metrekareye yakın proje alanına imza atmış olan RAMS Global, dünyadaki 83'üncü, Türkiye'deki 4'üncü projesi RAMS Garden'ı İstanbullularla buluşturdu. Bahçelievler'de yükselen RAMS Garden, ön lansman kampanyasıyla satışa çıktı. Ön lansmanda 5 binden fazla kişi satış ofisini ziyaret etti. RAMS Global CEO'su Faruk Bülbül, "RAMS Garden inşaat sektörüne can suyu getirdi. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. Türkiye'ye olan inancımız ve yakın zamanda başlayacak olanlarla toplam 60 milyar lira proje bedeli ve 10 bin kişilik istihdam açacağız" dedi. 75 bin metrekare içinde yer alan 33 bin metrekarelik yeşil alana sahip RAMS Garden, 2+1'den 5+1'e kadar konut seçenekleri sunuyor. 796 dairenin yer aldığı RAMS Garden'ın içerisinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan 42.300 metrekarelik koru alanı da RAMS Garden'da hayatı yeşil ile buluşturuyor.



        EMEKLİLİĞİ YAKAN HARFLER
        Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak gerekiyor. Çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilmek ise 'sahte sigortalılığa' giriyor. Bu sigorta süreleri tespit edildiğinde iptal ediliyor. Eğer emekli olunmuşsa emeklilik de iptal olduğu gibi, kişiye ödenmiş aylıklar da faiziyle geri alınıyor. SGK, denetimler sonucu işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Bir işyerine 'Ş' kodu konulduktan sonra denetim süreci başlatılıyor. Sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu kaldırılıyor ve hizmetler geçerli kabul ediliyor. Denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve geri isteniyor. 'Ş' harfi ile gösterilen yerden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa endişe edilecek bir durum yok.



        FENOMENLER 'RADAR'A TAKILDI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eticaret, sosyal medya ve uzaktan çalışma yoluyla gelir elde edenleri yakın takibe aldı. Konuyla ilgili bir süre önce başlatılan RADAR sistemi ile bu alanda gelir sağlayanlar takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirleri izlediklerini belirterek, şu bilgiyi verdi: "Bugüne dek YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı."

        OBEZİTEYE TÜRK ÇÖZÜMÜ
        Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti ve Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu. Bu yıl yedincisi verilen ödülün kazananı Doç. Dr. Yapıcı, "Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği" konusu üzerine yaptığı çalışmasıyla ödüle hak kazandı. Ödül İstanbul'da özel bir gecede takdim edildi.

        THY KABİN MEMURU ALIYOR
        Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı. 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek. İlanın, yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor. Şirket, 13 bine yakın kabin memurlarıyla operasyonlarını icra ediyor.

        ÖZEL YURTLARINA ZAM SINIRLAMASI
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurdu ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre artış; '12 aylık ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2' oranına 5 puan eklenmesinden çıkan orandan fazla olamayacak. Özel yurtlar, ücretlerini her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bildirecek. Özel öğrenci yurtları; şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilecek. Burcu ŞEN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB taşıyamadı AK Partili belediyeler seferber oldu
        Haberler Ekonomi Destekler artıyor! Milyonlara 6 ana başlık 49 kalemde sosyal yardım | Ekonomi haberleri
            SON DAKİKA