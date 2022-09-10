Destekler artıyor! Milyonlara 6 ana başlık 49 kalemde sosyal yardım | Ekonomi haberleri





EMEKLİLİĞİ YAKAN HARFLER

Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak gerekiyor. Çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilmek ise 'sahte sigortalılığa' giriyor. Bu sigorta süreleri tespit edildiğinde iptal ediliyor. Eğer emekli olunmuşsa emeklilik de iptal olduğu gibi, kişiye ödenmiş aylıklar da faiziyle geri alınıyor. SGK, denetimler sonucu işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Bir işyerine 'Ş' kodu konulduktan sonra denetim süreci başlatılıyor. Sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu kaldırılıyor ve hizmetler geçerli kabul ediliyor. Denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve geri isteniyor. 'Ş' harfi ile gösterilen yerden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa endişe edilecek bir durum yok.