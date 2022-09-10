Destekler artıyor! Milyonlara 6 ana başlık 49 kalemde sosyal yardım | Ekonomi haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 49 kalemde sosyal destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, enerjiden eğitime, doğalgaz desteğinden elektrik tüketim desteğine kadar birçok alandaki sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve yardım miktarlarının yükseltilmesi yönünde çalışma yürütüyor.
KAPSAM BÜYÜYECEK
Ailelere aylık 450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda ödeme verilen Aile Destek Programı'ndan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor. Hazırlanan yeni sosyal yardım paketi ile çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor. Yeni paketin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor. Mevcut desteklerde 'aile' başlığı altında doğum yardımı, 'barınma-gıda' başlığı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik tüketim desteği sağlanıyor. 'Engelliyaşlı' başlığı altında verilen yardımlar kapsamında ise 65 yaş üstüne bin 536 lira yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelliler için bin 226 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için de bin 840 lira engelli aylığı yardımı ödeniyor.
BAHÇELİEVLER'E RAMS GARDEN
5 ülkede 10'dan fazla şehirde 4 milyon metrekareye yakın proje alanına imza atmış olan RAMS Global, dünyadaki 83'üncü, Türkiye'deki 4'üncü projesi RAMS Garden'ı İstanbullularla buluşturdu. Bahçelievler'de yükselen RAMS Garden, ön lansman kampanyasıyla satışa çıktı. Ön lansmanda 5 binden fazla kişi satış ofisini ziyaret etti. RAMS Global CEO'su Faruk Bülbül, "RAMS Garden inşaat sektörüne can suyu getirdi. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. Türkiye'ye olan inancımız ve yakın zamanda başlayacak olanlarla toplam 60 milyar lira proje bedeli ve 10 bin kişilik istihdam açacağız" dedi. 75 bin metrekare içinde yer alan 33 bin metrekarelik yeşil alana sahip RAMS Garden, 2+1'den 5+1'e kadar konut seçenekleri sunuyor. 796 dairenin yer aldığı RAMS Garden'ın içerisinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan 42.300 metrekarelik koru alanı da RAMS Garden'da hayatı yeşil ile buluşturuyor.