Dünyaya nefes aldıran anlaşma! Küresel gıda fiyatlarındaki düşüşte 'Recep Tayyip Erdoğan etkisi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ETKİSİ"

"Tahıl krizinin çözümünde Başkan Erdoğan'ın rolünü vurgulayan Bakan Nebati açıklaması şu şekilde; "Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki "Recep Tayyip Erdoğan Etkisi"dir. Tarihi Anlaşma"

"TÜRKİYE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DEVAM EDECEKTİR"

"Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir."