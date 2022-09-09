SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 250 bin konut ve 100 bin arsa projesiyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.
SOSYAL KONUT PROJESİ VATANDAŞIMIZI NASIL ETKİLEYECEK?
Başkan Erdoğan'a Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusunu yöneltti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor.