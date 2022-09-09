SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 250 bin konut ve 100 bin arsa projesiyle ilgili flaş açıklama

SOSYAL KONUT PROJESİ VATANDAŞIMIZI NASIL ETKİLEYECEK?

Başkan Erdoğan'a Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusunu yöneltti.