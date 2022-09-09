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    • Ekonomi
    • 09.09.2022 11:57
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    • 09.09.2022 12:19
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 250 bin konut ve 100 bin arsa projesiyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan "Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan konut projesiyle ilgili flaş açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

    SOSYAL KONUT PROJESİ VATANDAŞIMIZI NASIL ETKİLEYECEK?
    Başkan Erdoğan'a Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusunu yöneltti.

    "10 BİN SANAYİ SİTESİYLE KENDİ İŞİNİ KURMA İMKANI DA SAĞLANACAK"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor.

        İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak.

        Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz.

        Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir. "

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 250 bin konut ve 100 bin arsa projesiyle ilgili flaş açıklama
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