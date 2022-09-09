THY ile Air Seychelles arasında ortak uçuş anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, taraflar adına imzaları Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Seychelles Acting Üst Yöneticisi (CEO) Sandy Benoiton attı.

"ESNEK SEYAHAT OLANAKLARI"

Açıklamada iş birliğiyle ilgili görüşlerine yer verilen Ekşi, "İmzalanan anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak, yolcularımıza esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkanı sunuyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliğimiz yalnızca ticaret alanında değil kültür-turizm alanında da oldukça önemli kazanımlar sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

SEYŞELLER'İN EN BÜYÜK İKİNCİSİ ADASINA SORUNSUZ SEYAHAT İZNİ

Benoiton ise şunları kaydetti: "Air Seychelles olarak Mahe ve Praslin arasındaki iç hat uçuşlarımızda TK kodunu sunarak, Seyşeller'in en büyük ikinci adasına sorunsuz seyahat için tek bir bilet işlemine izin vermekten heyecan duymaktayız. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Air Seychelles HM kodu Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli şehirlerde görünecek ve yolcularımıza daha fazla seçenek ve seyahat tarihi esnekliği sunmamıza olanak tanıyacak."

15 Ekim 2022'den itibaren resmen yürürlüğe girecek kod paylaşım anlaşmasıyla THY ve Air Seychelles arasındaki ticari iş birliğinin genişletilmesi, her iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat seçeneği sunulması amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Air Seychelles'in uçuş gerçekleştirdiği Mahe-Praslin hattı ile THY'nin uçuş icra ettiği İstanbul-Mahe, İstanbul-Tel Aviv ve İstanbul-Paris parkurlarında kod paylaşımı yapılabilecek.