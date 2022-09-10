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    • Ekonomi
    • 10.09.2022 11:06
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    • 10.09.2022 11:06
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    10 Eylül 2022 Aile Destek paraları yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, bitti mi?

    Türkiye Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, bitti mi? soruları milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Eylül ayında ödemesini henüz almamış olanlar ve başvuru yapmak isteyenler bir çok soruyu gündem taşıdı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin tarihi ve sorgulama ekranı

    AİLE DESTEK PARALARI BUGÜN YATTI MI?

    Aile destek ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı. Peki Eylül ayı Aile Destek paraları yattı mı? 9 Eylül 2022 Aile Destek ödemeleri ne zaman, nereye yatacak? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, bitti mi?

    EYLÜL 2022 AİLE DESTEK PARALARI BUGÜN YATTI MI?

    Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Türkiye Aile Destek Programı hakkında açıklama geldi. Yanık, başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

    Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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        Haberler Ekonomi 10 Eylül 2022 Aile Destek paraları yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, bitti mi?
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