Çip krizi bitiyor mu? Uzmanlar müjdeli haberi duyurdu: Süre kısaldı

Dünya genelinde çip sorunu büyük aksamalara neden olmuştu. Koronavirüs pandemisiyle başlayan çip sorunu küresel ekonomide büyük kayıplara neden olmuş, birçok firma çip sorunu yüzünden fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte sokağa çıkma kısıtları ve karantinalar nedeniyle Üretim tarafında yavaşlama olurken tüketim tarafında ise hızlanma gerçekleşmişti. Ev teknolojilerine olan eğilimin artmasıyla birlikte çip üretiminin az olmasından dolayı ham maddeye de erişim zorlaşmıştı. Bundan dolayı da çip krizi ortaya çıkmıştı.