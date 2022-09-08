Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz





"TÜRKİYE ENERJİ KONUSUNDA ARZ PROBLEMİ YAŞAMIYOR"

Büyüme odaklı ilerlediklerini dile getiren Bakan Nebati, "İşler iyi olacak, ticaret devam edecek, insanlar işini kaybetmeyecek çünkü biz insanları kağıt üzerinde bir istatistik bilgi olarak görmüyoruz. İnsanı insan olarak görüyoruz ve insanın işinin ne kadar büyük bir yıkımlara sebep olduğunu bilerek yürüyoruz onun için ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderecek tedbirler alıyoruz. Biz geçen yıl 150 milyar vergiden vazgeçmiştik bu yıl 251 milyar liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Türkiye şuanda enerji konusunda arz problemi yaşamıyor. Şu an Silivri'deki depolarımız ful dolu, Tuzla'daki depolarımız ful dolu ve her türlü anlaşmamız yapılmış bir şekilde doğalgazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Arzda bir problemimiz yok, petrolde bir problemimiz yok, gıdada bir problemimiz yok şuanda bir taraftan üretim artışlarından verimliliğin yüksek olmasından havaların yardımıyla iyi bir ürün elde ettik. Ürünleri tarlada bırakmadık bunlara çok iyi fiyat vererek TMO'nun bütün depolarını buğdayla, arpayla, mercimekle dolduracak şekle getirdik dolayısıyla gıda arzında herhangi problemimiz yok. Türkiye ender bir ülke" şeklinde konuştu.