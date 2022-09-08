Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için Isparta'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret etti.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TEK HANELİ BİR ENFLASYONLA YÜRÜYECEĞİZ"
AK Parti İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, enflasyonla ilgili, "Üretimin yüksek olması, verimliliğin artması, yazın getirdiği imkanlar ve dünyada ki her türlü emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi, aşağı yönde hareket ettiğimiz bu imkanlarla, biz önümüzdeki aylarda hızlı düşmüş bir enflasyonla ve aralık ayından itibaren de bazında etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede önümüzdeki dönemin sonunda tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.
"BİZ SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN, ÇALIŞAN ÜRETENLERİN SESİYİZ"
Yılbaşından bugüne kadar dar gelirlilere, çalışanlara, devlet memurlarına, emeklilere enflasyonun üstünde bir gelir sağlayıcı tedbirler alındığını belirten Bakan Nebati, "Yaz boyunca muhalefet milletvekillerimiz sahaya indiler, sahada gördükleri şey çiftçi memnun çünkü çok iyi fiyatlar verdik. Elbette ki zarar edenler olmuş olabilir ama çoğunluk işinden memnun, çiftçi gayet mutlu. Orada muhalefet milletvekilleri hayal kırıklığına uğrarken, iktidar partisi milletvekilleri ortaklarıyla beraber büyük bir enerjiye dönüştü. Çünkü biz sessiz çoğunluğun sesiyiz. Çalışan üretenlerin sesiyiz, onlarla birlikte hareket ediyor onlarla beraber yürüyoruz ve karşılığını buluyoruz" dedi.