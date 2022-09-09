İstanbullulara metro müjdesi! İşte açılacak hatlar!

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

"20 YIL ÖNCE 30 MİLYON OLAN HAVAYOLU YOLCUSU 210 MİLYONA ÇIKTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan havayolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053'e kadar bu sayıyı 400 milyona çıkarmak. 225 milyar dolarlık ticaret hacmi bugün 250 milyar dolar olacak. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmamızın nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim,sanayi, tarım ve turizm sayesinde. Bizim çok paramız yok, bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu, bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işleri yaptık" dedi.