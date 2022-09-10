10 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? Eylül ayı evde bakım parası yatan iller listesi

Eylül ayında ödeme bekleyen yüzbinlerce vatandaş sık sık araştırmalar yapıyor. Eylül ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı. Gözler bu kez evde bakım maaşlarına çevrildi. Peki Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? 9 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Eylül ayı evde bakım parası yatan iller listesi ve e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde başlayıp ayın sonuna kadar tüm illere yatırılıyor. Eylül ayı ödemeleri de tam 1 hafta sonra yatırılmaya başlanacak.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Bu nedenle liste de belli olmadı. Yatan iller ilan edilir edilmez Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.