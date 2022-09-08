THY 46.6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Ağustos ayında yaptığı seferlerle yüzde 86.1 doluluk oranıyla 7.8 milyon yolcu taşıdı. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı Ağustos ayında 7.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 7.8 milyona ulaşarak salgın öncesi dönemi geride bıraktı. THY'nin Ocak-Ağustos 2019 döneminde 49.7 milyon olan toplam yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 46.6 milyon olarak gerçekleşti. Havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) 2019 yılının ilk 8 ayında 123.9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6.1 oranında artarak 131.6 milyar olarak gerçekleşti.
- Ekonomi
- 08.09.2022 Gazete