



SANAYİDEN REKOR İHRACAT

Küresel çapta enerji krizinden kaynaklı hammadde arzına ilişkin sıkıntıların yoğun yaşandığı bir ortamda Türk sanayi sektörü ihracatta rekorlara devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı, 123 milyar 54 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos ihracat rakamını yakaladı. Sanayi sektörünün dış satımı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.9 arttı. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si rekora imza attı. Tekstil ve hammaddeleri 6 milyar 953 milyon, deri ve deri mamulleri 1 milyar 324 milyon, kimyevi maddeler 22 milyar 630 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon 14 milyar 248 milyon, elektrik ve elektronik 9 milyar 620 milyon, makine ve aksamları 6.5 milyar, demir ve demir dışı metaller 9.9 milyar, çelik 15.3 milyar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 720 milyon, mücevher 3 milyar 572 milyon, savunma ve havacılık 2 milyar 636 milyon, iklimlendirme 4 milyar 367 milyon dolarla en yüksek Ocak-Ağustos ihracat rakamlarına ulaştı.



TRAFİK SİGORTASI MASADA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sektörün kronik sorunlarına ilişkin çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduk. Sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz."



SALÇA İHRACATINA YAKIN TAKİP

İhracı kayda bağlı ürünler listesine domates konservesi ve salça da dahil edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' yürürlüğe girdi. Kararın gerekçesine yönelik açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığı vurgulanırken, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.

Barış ŞİMŞEK

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