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    Memurlar ve emekliler ek iyileştirmenin yanında gözlerini asgari ücrete çevirdi! | Ekonomi haberleri

    Memurlara ve emeklilere ek iyileştirme olup olmayacağı merakla beklenirken, gözler asgari ücrete çevrildi. 3 farklı formül gündeme geldi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Asgarı ücrete 3’lü formül

    Ocak'ta çalışanların, emeklilerin maaşı değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam verilirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ocak ayının başında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ve memurların zam oranları belli olacak. Memurlara ve emeklilere bu yıl yapılanlar gibi ek iyileştirmeler beklenirken, asgari ücrete yapılacak artış için de çeşitli formüller şimdiden konuşulmaya başlandı. Eğer yıllık enflasyon baz alınırsa Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 hedefine göre yeni asgari ücret, yılın başındaki 4 bin 253 liradan bakıldığında 7 bin 17 liraya ulaşacak. Temmuz'daki rakam dikkate alınır ancak bu kez 6 aylık enflasyon baz alınırsa yani Temmuz artışı olan yüzde 30'un üzerine yıllık enflasyon tamamlanırsa bu kez rakam 7 bin 425 lirayı görür. Ancak yüzde 65 hedefi üzerinden 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması düşünülürse bu kez rakam 6 bin 600 lira civarında olabilir. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık enflasyon baz alınır ve hatta bunun üzerinde bir artış yapılırsa, net asgari ücret 7 bin 500 liranın üzerine çıkabilir.



    BORCUN ÜSTÜ ÇİZİLİYOR
    Borcu olan vatandaşlara yönelik destek paketi üzerinde çalışmalar sürerken, düzenleme ile icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek. Yaklaşık 5.5 milyon vatandaş 30 milyar liraya yakın borç yükünden kurtulacak.
    ● Hangi tarihten önceki icra takipleri kapsamda olacak?
    15 Ağustos 2022 öncesinde icra başlatılan borçlar kapsamda.
    ● Kapsama girmek için borç sınırı ne kadar?
    2 bin lira ve altındaki borçları kapsıyor.
    ● Her aile için bir tek icra dosyası mı tasfiye edilecek?
    Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olacak.
    ● Hangi borçlara ait dosyalar kapsamda?
    Elektik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar.
    ● Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarda üst sınır ne kadar?
    Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.
    ● Düzenleme ne zaman yapılacak?
    Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
    ● Düzenleme ile ne kadarlık borcun üstü çizilecek?
    Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak.



    ÖĞRETMENLERE BİN 325 LİRA
    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.



        KADIN GİRİŞİMCİLER YARIŞIYOR
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması gerçekleştirilecek. 30 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı yarışmaya katılan şirketler, 'Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket' ve 'Girişimci Kadın Gücü' olmak üzere iki kategoride listelenecek. Yarışma katılım koşullarını yerine getirerek, listeye girmeye hak kazanan şirketler, ödüllerini 19 Kasım'da düzenlenecek törende alacak. 'Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket' kategorisine, 2020 yılında en az 25 kadın çalışanı olan, Türkiye'de merkezi bulunan tüm şirketler başvuru yapabilecek. 'Girişimci Kadın Gücü' kategorisinde ise; Türkiye genelinde başvuru yapan kadın girişimcilerin şirketleri 'En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci', 'En Çevre Dostu Kadın Girişimci', 'En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci' ve 'İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci' alt kategorilerinde değerlendirilecek. Bu kategoride, en az 3 yıllık işletme geçmişine sahip olan, 2019'da en az 1 milyon lira satış gelirine sahip, 2021'de en az 2 milyon lira satış gelirine sahip, 2019-2021 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 artıran, Türkiye'de merkezi bulunan kadın girişimci şirketleri başvurabilecek.



        TÜKETİCİLERİN MARKA ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
        Nıelsenıq'nun 'Balancing Act' araştırması Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 62'sinin COVİD- 19 dönemi öncesine göre daha çeşitli markalara yöneldiğini ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, "Araştırmamız, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 62'sinin kendi bölgelerindeki küçük işletmelerden, yerel olarak üretilmiş ürünleri almayı tercih ettiğini gösterdi. Yine tüketicilerimizin yüzde 65'i mümkün olduğunda küçük markaları desteklemeye çalışıyor. Tüketicilerin yüzde 54'ü küçük markaların özgün olduğunu, yüzde 46'sı genellikle daha pahalı olduğunu düşünüyor, ancak bu markalar için biraz daha fazla ödemeye hazırlar" dedi.



        ÖNLEM UYARISI
        Siber saldırıların genelde küresel çaplı işletmelere yönelik olduğu düşünülüyor. Ancak bu düşünce, küçük ve orta ölçekli işletmeleri siber güvenlik önlemlerinden uzak tutabiliyor. KOBİ'lerin yüzde 54'ünün çok faktörlü kimlik doğrulama çözümünü kullanmamasına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber saldırıların şirketlere olan maliyetinin sadece veri kaybı olmadığını, KOBİ'lerin aynı zamanda sistemlerine erişimi de kaybedebileceklerini vurguladı.



            SANAYİDEN REKOR İHRACAT
            Küresel çapta enerji krizinden kaynaklı hammadde arzına ilişkin sıkıntıların yoğun yaşandığı bir ortamda Türk sanayi sektörü ihracatta rekorlara devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı, 123 milyar 54 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos ihracat rakamını yakaladı. Sanayi sektörünün dış satımı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.9 arttı. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si rekora imza attı. Tekstil ve hammaddeleri 6 milyar 953 milyon, deri ve deri mamulleri 1 milyar 324 milyon, kimyevi maddeler 22 milyar 630 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon 14 milyar 248 milyon, elektrik ve elektronik 9 milyar 620 milyon, makine ve aksamları 6.5 milyar, demir ve demir dışı metaller 9.9 milyar, çelik 15.3 milyar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 720 milyon, mücevher 3 milyar 572 milyon, savunma ve havacılık 2 milyar 636 milyon, iklimlendirme 4 milyar 367 milyon dolarla en yüksek Ocak-Ağustos ihracat rakamlarına ulaştı.

            TRAFİK SİGORTASI MASADA
            Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sektörün kronik sorunlarına ilişkin çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduk. Sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz."

            SALÇA İHRACATINA YAKIN TAKİP
            İhracı kayda bağlı ürünler listesine domates konservesi ve salça da dahil edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' yürürlüğe girdi. Kararın gerekçesine yönelik açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığı vurgulanırken, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.
            Barış ŞİMŞEK

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            Haberler Ekonomi Memurlar ve emekliler ek iyileştirmenin yanında gözlerini asgari ücrete çevirdi! | Ekonomi haberleri
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