Ocak'ta çalışanların, emeklilerin maaşı değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam verilirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ocak ayının başında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ve memurların zam oranları belli olacak. Memurlara ve emeklilere bu yıl yapılanlar gibi ek iyileştirmeler beklenirken, asgari ücrete yapılacak artış için de çeşitli formüller şimdiden konuşulmaya başlandı. Eğer yıllık enflasyon baz alınırsa Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 hedefine göre yeni asgari ücret, yılın başındaki 4 bin 253 liradan bakıldığında 7 bin 17 liraya ulaşacak. Temmuz'daki rakam dikkate alınır ancak bu kez 6 aylık enflasyon baz alınırsa yani Temmuz artışı olan yüzde 30'un üzerine yıllık enflasyon tamamlanırsa bu kez rakam 7 bin 425 lirayı görür. Ancak yüzde 65 hedefi üzerinden 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması düşünülürse bu kez rakam 6 bin 600 lira civarında olabilir. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık enflasyon baz alınır ve hatta bunun üzerinde bir artış yapılırsa, net asgari ücret 7 bin 500 liranın üzerine çıkabilir.
BORCUN ÜSTÜ ÇİZİLİYOR
Borcu olan vatandaşlara yönelik destek paketi üzerinde çalışmalar sürerken, düzenleme ile icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek. Yaklaşık 5.5 milyon vatandaş 30 milyar liraya yakın borç yükünden kurtulacak.
● Hangi tarihten önceki icra takipleri kapsamda olacak?
15 Ağustos 2022 öncesinde icra başlatılan borçlar kapsamda.
● Kapsama girmek için borç sınırı ne kadar?
2 bin lira ve altındaki borçları kapsıyor.
● Her aile için bir tek icra dosyası mı tasfiye edilecek?
Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olacak.
● Hangi borçlara ait dosyalar kapsamda?
Elektik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar.
● Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarda üst sınır ne kadar?
Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.
● Düzenleme ne zaman yapılacak?
Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
● Düzenleme ile ne kadarlık borcun üstü çizilecek?
Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak.
ÖĞRETMENLERE BİN 325 LİRA
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.