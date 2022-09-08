Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı: BIST 100 endeksi günü yüzde 1,02 kazançla 3.437,41 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile iletişim oldu.
BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ POZİTİF AYRIŞTI
Dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ECB'nin tarihi faiz artırımının ardından pay piyasaları negatif seyrederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.