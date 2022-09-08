Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı: BIST 100 endeksi günü yüzde 1,02 kazançla 3.437,41 puandan tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile iletişim oldu.