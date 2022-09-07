Suudi Arabistan’dan kapıda vize imkanı! THY 4 şehre haftada toplam 80 sefer icra ediyor

KAPIDA VİZE KOŞULLARI

Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.