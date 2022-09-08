Banka banka güncel konut kredisi faiz depremi! 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak amacıyla derli toplu gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir civarlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir. Peki 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?