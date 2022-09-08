Banka banka güncel konut kredisi faiz depremi! 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak amacıyla derli toplu gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir civarlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir. Peki 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?
Asgari Ücretle Yani Aylık 5.500 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?
Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes amacıyla geçerli olmaktadır. İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaşa makul oranlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır.
Güncel faiz oranları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır. Bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir.