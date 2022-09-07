Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin sağlık çalışanı atanacağını duyurdu | Ekonomi haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin sağlık çalışanı atanacağını, her odaya bir tıbbi sekreter alarak doktorları yükten kurtaracaklarını söyledi. Yeni dönemin gribinin Covid olacağını, önümüzdeki Kasım ve Aralık'ta yeni bir dalganın gelebileceğini söyleyen Koca, şu mesajları verdi:

● Beyaz reform sonrası şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. 5 bini uzman hekim...

● Çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum.

● 85 bin sağlık çalışanı alınacak. 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız.

● Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Fatma GÖKSU