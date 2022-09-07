Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin sağlık çalışanı atanacağını duyurdu | Ekonomi haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin sağlık çalışanı atanacağını, her odaya bir tıbbi sekreter alarak doktorları yükten kurtaracaklarını söyledi. Yeni dönemin gribinin Covid olacağını, önümüzdeki Kasım ve Aralık'ta yeni bir dalganın gelebileceğini söyleyen Koca, şu mesajları verdi:
● Beyaz reform sonrası şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. 5 bini uzman hekim...
● Çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum.
● 85 bin sağlık çalışanı alınacak. 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız.
● Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Fatma GÖKSU
HAZİNE DESTEKLİ KEFALET PAKETİ GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, KOBİ'ler için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlandığını, finansman desteğinin en uygun şekilde sağlanacağını açıkladı. Nebati, "Teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen yeni bir çalışma yürütüyoruz" dedi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık" ifadesini kullandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, tutarın yıllık 450 ile bin 150 lira arasında değişeceğini hatırlattı. Bakan Derya Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastaların yaşadığı hanelere yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını söyledi.