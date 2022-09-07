Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlara 3 müjde

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMASI HAFTAYA AÇIKLANACAK

Bakanlık olarak şu anda kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz. 1 Ekim'de Meclis açıldığında ilk olarak sözleşmeli personel konusunu getireceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız.



90 BİN TAŞERON İŞÇİ SORUNU İLE İLGİLENİYORUZ

Sözleşmeli personel, geçici işçiler konusu bir an önce çözmemiz gereken konular. Daha sonra maden işçileri konusu var. Bakanlık olarak hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taşeron işçiliği, kadroya geçmemiş taşeron işçileri var. Onların sayısı 90 binde.



EYT ARALIK AYINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK

EYT'nin teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz. Sadece Çalışma Bakanlığı'ndan değil, ilgili bakanlıklardan oluşan bir komisyon ile birlikte süreç ilerliyor. Kendi çalışmalarımızı bakanlıktaki arkadaşlarımız yaptı. Şimdi ilgili bakanlıkların, ilgili personeli ile birlikte çalışıyoruz. EYT yapısal bir sorun ve Aralık ayında çözüme kavuşmuş olacak diye tahmin ediyorum.

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