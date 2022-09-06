SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde doğal gaz fiyatlarının 20 kat arttığını kaydetti.
UMMAN İLE DOĞAL GAZ TİCARETİ İÇİN GÖRÜŞME
Ağustos sonunda enerji diplomasisi anlamında yoğun günler yaşadıklarını anlatan Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda şartlar uygun olunca harekete geçileceğini ifade etti.
Dönmez, Katar ile de görüşmeler yürütüldüğünü ve halihazırda gaz ticareti yapıldığını belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttı. Rusya da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar anormal şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç alırız." diye konuştu.
Endonezya'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na da katıldıklarını anımsatan Bakan Dönmez, ardından Malezya şirketi Petronas'ın Başkanı Mohd Bakke Saleh görüştüklerini ifade etti.
Dönmez, Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında güçlü bir iş birliği olacağını kaydetti.