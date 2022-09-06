SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik

AKKUYU NGS'DE SON DURUM

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Dönmez, "Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına hatırlattık." değerlendirmesinde bulundu.