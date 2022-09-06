Eylül ayı evde bakım maaşları erken yatar mı, ne zaman yatacak? 7-8-9 Eylül evde bakım maaşları yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı, 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.