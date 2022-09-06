Eylül ayı evde bakım maaşları erken yatar mı, ne zaman yatacak? 7-8-9 Eylül evde bakım maaşları yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı ne zaman yatar? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Eylül ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.