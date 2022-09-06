Eylül 2022 Doğal gaz yardımı başvuruları başladı mı? Doğal gaz desteğine kimler başvurabilecek, kiracılar da dahil mi? Yüzde 5 ek ödeme kimlere yapılacak?

KİRACILAR DA DESTEKTEN YARARLANABİLECEK

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" dedi.