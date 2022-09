Avrupalıların enerji krizinden çıkış yolu Türkiye'den geçiyor

NEREDE, NE KADAR?

İŞTE BAZI KAMPANYALARDA KIŞI BAŞI FIYATLAR:

Side'de 5 yıldızlı ultra her şey dahil otelde 7 gece ve ulaşım 396 euro

Side'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 7 gece ve ulaşım 407 euro

Side'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 5 gece ve ulaşım 308 euro

Side'de 3 yıldızlı otelde 2 gece konaklama (yemek ve ulaşım hariç) 16 euro

Side'de, 5 yıldızlı her şey dahil otelde 5 gece ve ulaşım 324 euro

Manavgat'ta 3 yıldızlı her şey dahil otelde 3 gece 140 euro

Side'de 2 yıldızlı otelde oda+kahvaltı dahil 5 gece ve ulaşım 287 euro

Side'de 2 yıldızlı otelde her şey dahil 5 gece ve ulaşım 273 euro

Sorgun'da 4 yıldızlı otelde her şey dahil gecelik fiyat 64 euro

Manavgat'ta 3 yıldızlı her şey dahil otelde 2 gece 48 euro

Manavgat'ta 4 yıldızlı her şey dahil otelde 3 gece 94 euro



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN