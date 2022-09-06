Avrupalıların enerji krizinden çıkış yolu Türkiye'den geçiyor

Rusya'nın gazı kestiği Avrupa'da tasarruf formülleri ve çözüm yolu arayışları sürüyor. Avrupa ülkeleri enerji krizinde yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için birbiri ardına tedbirler alırken, başta emekliler olmak üzere pek çok kesim gözünü Türkiye'ye çevirdi. Çok sayıda Avrupalı'nın kışı Türkiye'de geçirmeyi planladığı belirtiliyor.
KİRALAMA DA OLUYOR
Enerji krizinin kışın Türk turizmini hareketlendirmesi bekleniyor. Emeklilerin de aralarında olduğu Avrupalılar'dan Türkiye'de evi olanların kışın dönmemeyi planladığı, evi olmayan çok sayıda kişinin de konut kiralama yollarını araştırmaya başladığı belirtiliyor. Başta Antalya'dakiler olmak üzere oteller de yoğun talep görürken, Avrupa ülkelerinde Türkiye tatili kampanyalarının hız kazandığı ifade ediliyor. Almanya'dan rezervasyon yaptıranlar için Türkiye'de 5 yıldızlı ultra her şey dahil otellerde 7 gece uçak dahil konaklama 396 euroya sunulurken, sadece 8 euroya 1 gece konaklamak da mümkün.
NEREDE, NE KADAR?
İŞTE BAZI KAMPANYALARDA KIŞI BAŞI FIYATLAR:
Side'de 5 yıldızlı ultra her şey dahil otelde 7 gece ve ulaşım 396 euro
Side'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 7 gece ve ulaşım 407 euro
Side'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 5 gece ve ulaşım 308 euro
Side'de 3 yıldızlı otelde 2 gece konaklama (yemek ve ulaşım hariç) 16 euro
Side'de, 5 yıldızlı her şey dahil otelde 5 gece ve ulaşım 324 euro
Manavgat'ta 3 yıldızlı her şey dahil otelde 3 gece 140 euro
Side'de 2 yıldızlı otelde oda+kahvaltı dahil 5 gece ve ulaşım 287 euro
Side'de 2 yıldızlı otelde her şey dahil 5 gece ve ulaşım 273 euro
Sorgun'da 4 yıldızlı otelde her şey dahil gecelik fiyat 64 euro
Manavgat'ta 3 yıldızlı her şey dahil otelde 2 gece 48 euro
Manavgat'ta 4 yıldızlı her şey dahil otelde 3 gece 94 euro