THY’den 20 bin TL ikramiye

Türk Hava Yolları, (THY) operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye desteği verecek.
Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY'den yardımcı destek personeline ikramiye dağıtılacağı açıklandı.
THY'nin operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verilecek.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 'HAVA'LI BULUŞMA
İGA İstanbul Havalimanı öncülüğünde yapılan Bölgesel Havalimanları Etkinliği'nde Avrupa'daki 24 havalimanının temsilcisi İstanbul'da ağırlandı. Türk Hava Yolları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkililerinin de katıldığı etkinlikte konuşan İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan havalimanlarının koranavirüs salgınına küçülme ile cevap verdiği ve personel sayısını azalttığını ifade ederek, İGA İstanbul Havalimanı'nın ise geleceğe yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. Khan, 300 destinasyona uçuş imkânı sunan ve 71 havayoluna hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı'nın 2021'de 11 yeni havayolu ve 26 rotayı bünyesine çektiğini vurguladı.
Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY'den yardımcı destek personeline ikramiye dağıtılacağı açıklandı.
THY'nin operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verilecek.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 'HAVA'LI BULUŞMA
İGA İstanbul Havalimanı öncülüğünde yapılan Bölgesel Havalimanları Etkinliği'nde Avrupa'daki 24 havalimanının temsilcisi İstanbul'da ağırlandı. Türk Hava Yolları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkililerinin de katıldığı etkinlikte konuşan İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan havalimanlarının koranavirüs salgınına küçülme ile cevap verdiği ve personel sayısını azalttığını ifade ederek, İGA İstanbul Havalimanı'nın ise geleceğe yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. Khan, 300 destinasyona uçuş imkânı sunan ve 71 havayoluna hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı'nın 2021'de 11 yeni havayolu ve 26 rotayı bünyesine çektiğini vurguladı.