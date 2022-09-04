Borsada yeni rekor | Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 endeksinin, Cuma günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan kapanarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdığını bildirerek, "Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor" dedi. Bakan Nebati, Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirtti.
TL İHRACATI %109 ARTTI
TÜRK lirasıyla ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 27 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 162 milyon lira oldu. Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya ulaştı. İhracat, temmuzda 7 milyar 953 milyon lira, ithalat 18 milyar 582 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira oldu.
26 MİLYON HANEYE ZİYARET
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ulusal Hane Ziyaretleri' projesi kapsamında, 15 bin personel ile 26 milyon hanenin tek tek ziyaret edeceğini, engelli, yaşlı, hasta gibi yardıma ihtiyaç duyan birinin tespit edilmesi durumunda hem kendilerinin de hem de ilgili kurumların kişinin ihtiyaç duyduğu hizmeti sunacağını söyledi.
GENÇLERE 'GELECEĞİ YAZMA' FIRSATI
VAKIFBANK, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için Vakıfbank iOS Swift Bootcamp 2022 etkinliğini düzenliyor. Banka, iOS Swift ile geliştirme yapmayı seven ve yazılım kariyeri hedefleyen gençleri, 29 Ekim-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022'ye davet ediyor. Ücretsiz olarak, yoğun bir online eğitimin sunulacağı bootcamp'e katılmak isteyenler, 27 Eylül'e kadar başvuruda bulunabiliyor..
TL İHRACATI %109 ARTTI
TÜRK lirasıyla ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 27 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 162 milyon lira oldu. Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya ulaştı. İhracat, temmuzda 7 milyar 953 milyon lira, ithalat 18 milyar 582 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira oldu.
26 MİLYON HANEYE ZİYARET
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ulusal Hane Ziyaretleri' projesi kapsamında, 15 bin personel ile 26 milyon hanenin tek tek ziyaret edeceğini, engelli, yaşlı, hasta gibi yardıma ihtiyaç duyan birinin tespit edilmesi durumunda hem kendilerinin de hem de ilgili kurumların kişinin ihtiyaç duyduğu hizmeti sunacağını söyledi.
GENÇLERE 'GELECEĞİ YAZMA' FIRSATI
VAKIFBANK, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için Vakıfbank iOS Swift Bootcamp 2022 etkinliğini düzenliyor. Banka, iOS Swift ile geliştirme yapmayı seven ve yazılım kariyeri hedefleyen gençleri, 29 Ekim-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022'ye davet ediyor. Ücretsiz olarak, yoğun bir online eğitimin sunulacağı bootcamp'e katılmak isteyenler, 27 Eylül'e kadar başvuruda bulunabiliyor..