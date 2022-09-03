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    Yüksek promosyona ‘yenileme’ formülü! Taahhüt bitmeden de tutar artırılabilir mi? İşte detaylar

    Bankaların promosyon rekabeti devam ederken, sözleşmesi sürenler de kampanyalardan faydalanabilecek. İşte yüksek promosyonu alma yolları...

    Yüksek promosyona ‘yenileme’ formülü

    Emeklilerin banka promosyonunda tutarlar son dönemde iyice yükseldi. Özel bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere yapılan ödemelerle birlikte toplam kazanç 10 bin liraya kadar çıkıyor. Promosyon rekabeti Eylül'de de sürerken, taahhüdü olanların durumu merak ediliyor.



    NE KADAR İADE EDİLMELİ?
    Taahhüt sürerken bankasını değiştirmek ya da kendi bankasının daha yüksek tutardaki promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle tutar iadesi yapması gerekiyor. Taahhüdün bitimine kalan süreye ait tutar bankaya iade ediliyor. Örneğin 750 lira promosyon aldınız ve 2 yıllık süre doldu. 250 lira iade yaparak banka değiştirebiliyorsunuz.



    BLOKE KONULAMAZ
    Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok düşük tutarlar teklif ettikleri yönünde şikayetler geliyor.



        YARGITAY KARARI VAR
        Yargıtay'ın aldığı bir emsal karar var. Kararda emekli maaşına bloke konulmasına dair izinlerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen iznin geçersiz olduğu belirtiliyor. Yargıtay ayrıca emekli maaşına bloke konulamayacağını söylüyor.

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        Haberler Ekonomi Yüksek promosyona ‘yenileme’ formülü! Taahhüt bitmeden de tutar artırılabilir mi? İşte detaylar
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