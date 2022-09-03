Yüksek promosyona ‘yenileme’ formülü! Taahhüt bitmeden de tutar artırılabilir mi? İşte detaylar





NE KADAR İADE EDİLMELİ?

Taahhüt sürerken bankasını değiştirmek ya da kendi bankasının daha yüksek tutardaki promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle tutar iadesi yapması gerekiyor. Taahhüdün bitimine kalan süreye ait tutar bankaya iade ediliyor. Örneğin 750 lira promosyon aldınız ve 2 yıllık süre doldu. 250 lira iade yaparak banka değiştirebiliyorsunuz.