Yüksek promosyona ‘yenileme’ formülü! Taahhüt bitmeden de tutar artırılabilir mi? İşte detaylar

Emeklilerin banka promosyonunda tutarlar son dönemde iyice yükseldi. Özel bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere yapılan ödemelerle birlikte toplam kazanç 10 bin liraya kadar çıkıyor. Promosyon rekabeti Eylül'de de sürerken, taahhüdü olanların durumu merak ediliyor.
NE KADAR İADE EDİLMELİ?
Taahhüt sürerken bankasını değiştirmek ya da kendi bankasının daha yüksek tutardaki promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle tutar iadesi yapması gerekiyor. Taahhüdün bitimine kalan süreye ait tutar bankaya iade ediliyor. Örneğin 750 lira promosyon aldınız ve 2 yıllık süre doldu. 250 lira iade yaparak banka değiştirebiliyorsunuz.
BLOKE KONULAMAZ
Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok düşük tutarlar teklif ettikleri yönünde şikayetler geliyor.