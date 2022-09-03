İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 4'üncüsü zirvesinde Ticaret Bakanı Muş'tan ikinci el sıfır araca ağır ceza uyarısı

Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 4'üncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapılan zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci el otomobile getirilen 6 bin km ve 6 ay şartının 15 Eylül itibariyle uygulamaya gireceğini, Ekim'de Meclis açıldığında buradaki yaptırımların güçlendirilmesi için yetki alacaklarını söyledi. Muş, "Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte ceza düzenlemeleri için yetkiyi alacağız. Koyduğumuz kuralın arkasından dolanma oluyorsa biz bunu tespit edeceğiz. Devlet kural koyunca herkesin uyması gerekir. Elde edilecek kazancın tamamını ceza olarak yazacağız. İkinci el sıfır diye satılan araçlarda ortalama kâr marjının iptaline kadar gideceğiz" diye uyarıda bulundu. Tüm verilerin kendilerine geldiğini anlatan Bakan Muş, "İnternet siteleri konulan ilanları kim koydu, nasıl koydu gibi detayları bizimle paylaşacak, devir teslim işlemleri zaten bize geliyor. Yaptırımı ağır olur, insanlar üzülür... Buradan uyarmış olayım, biz bu konunun sıkı takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.



İHRACAT REKORU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek Ağustos ayı ihracatı" dedi. Türkiye'nin ihracatta 2021'de yakaladığı başarıyı bu yılın 8 ayında da sürdürdüğünü belirten Muş, "Yılın 8 ayında 165.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükselmiştir" diye konuştu. Mehmet BONCUK

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN