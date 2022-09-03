Coğrafi işaretli ürün başvurusunda yüzde 120 artış!

Tüm dünyada güçlü bir gelir kaynağı olan coğrafi işaretli (Cİ) ürünler, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük bir güvence. Eşdeğerlerine göre daha pahalıya satılan coğrafi işaretli ürünler, ülke ekonomisine olan katkısının yanı sıra bölgesel tanıtım açısından da önemli. Destek Patent tarafından yorumlanan TÜRKPATENT verilerine göre; coğrafi işaret başvuruları, 2022'nin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 120 artış gösterdi. Bu dönemde en çok başvuru Balıkesir, Hakkari ve Malatya'dan yapılırken, Bursa ikinci, Konya ve Sakarya üçüncü sırada yer aldı. Gaziantep, Diyarbakır ve Konya en çok coğrafi işaret tesciline sahip illerimiz arasında yer aldı. 2022'nin ilk yarısında tescil edilen ürün sayısı 163'e ulaştı.