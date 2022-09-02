SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ikinci el otomobil satışıyla ilgili flaş açıklama! 6+6 kuralına uymayana ciddi ceza yolda





Bu kuralın tek istisnasının, Ikinci El motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğu kaydedildi.

Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.



İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmakta

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.