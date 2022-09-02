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    • Ekonomi
    • 02.09.2022 11:30
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    • 02.09.2022 11:47
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    SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ikinci el otomobil satışıyla ilgili flaş açıklama! 6+6 kuralına uymayana ciddi ceza yolda

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, ikinci el otomobil satışında yapılan 6+6 düzenlemesiyle ilgili konuşurken, "İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz." ifadelerini kullandı.

    6+6 kuralına uymayana ciddi ceza yolda

    Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, ikinci el araç satışında yapılan 6+6 düzenlemesine uymayanlara büyük ceza yaptırımı uygulanacağını açıkladı.

    İşte Bakan Muş'un öne çıkan açıklamaları
    İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz. 250 milyar dolarlık ihracat hedefini bu yıl yakalayacağız.

    6+6 KURALI NEDİR?
    Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) Otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin de cezalandırılacağını açıkladı.

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.



    Bu kuralın tek istisnasının, Ikinci El motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğu kaydedildi.
    Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

    İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmakta
    Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.



        NOTERLERİN, SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TAŞITIN KİLOMETRE BİLGİSİNE YER VERMESİ ZORUNLU
        Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme zorunluluğu olduğu, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.
        Taşıt satış verileri Türkiye Noterler Birliği tarafından günlük olarak Ticaret Bakanlığının Bilgi Sistemlerine aktarılmakta, takip ve kontrol edilmektedir

        Açıklama şöyle devam etti:
        "Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlığımız ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecektir.



        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

        Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

        İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

        Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ikinci el otomobil satışıyla ilgili flaş açıklama! 6+6 kuralına uymayana ciddi ceza yolda
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