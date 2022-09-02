ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç? ABD tarım dışı verileri sonrası altın, dolar düştü mü, yükseldi mi? Canlı dolar, altın fiyatları!

ALTIN VE DOLAR NE OLUR? CANLI ALTIN DOLAR FİYATLARI!

Altında dikkatler ABD istihdam verisine çevrilirken, altın haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Dolar küresel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.

FED FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?

Yayımlanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelen ABD imalat verilerini takip ederek Ağustos ayı için sağlıklı istihdam artışına işaret etmesi bekleniyor.