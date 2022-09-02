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    • Ekonomi
    • 02.09.2022 15:04
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    • 02.09.2022 15:39
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    ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç? ABD tarım dışı verileri sonrası altın, dolar düştü mü, yükseldi mi? Canlı dolar, altın fiyatları!

    Dolar ve altın için kritik gün geldi. Gözler ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç? ABD tarım dışı verileri sonrası altın, dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç?

    Küresel piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç? ABD tarım dışı verileri sonrası altın, dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar!

    ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ KAÇTA AÇIKLANACAK?

    21 Eylül'de gerçekleşecek FED toplantısından önce açıklanan son Tarım Dışı İstihdam Verisi 315 bin artışla 300 bin beklentilerinin üstünde geldi.

    ALTIN VE DOLAR NE OLUR? CANLI ALTIN DOLAR FİYATLARI!

    Altında dikkatler ABD istihdam verisine çevrilirken, altın haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Dolar küresel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.

    FED FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?

    Yayımlanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelen ABD imalat verilerini takip ederek Ağustos ayı için sağlıklı istihdam artışına işaret etmesi bekleniyor.

        Powell geçtiğimiz hafta Jackson Hole'un kapanış konuşmasında "Fed'in eylül ayındaki faiz artışı verilere bağlı olacak" sözleri piyasaların verilere kilitlenmesini sağladı. Verinin beklentilerden yüksek gelmesi çalışan insan sayısının arttığını ve ABD ekonomisinin canlılığını gösteriyor.

        Fed'in nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye indirmek olduğundan bu verinin beklentileri aşması Fed para politikasının sıkılaşma yanlısı olmaya devam edeceğine işaret olduğundan ötürü doların değerini yükseltir.
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        Haberler Ekonomi ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, yüzde kaç? ABD tarım dışı verileri sonrası altın, dolar düştü mü, yükseldi mi? Canlı dolar, altın fiyatları!
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