Site ve apartmanlara yılın ikinci zammı! Yüzde 25 ile 80 arasında artış yaşandı

Asgari ücrete yapılan ara zammın hemen ardından gayrimenkul aidatlarında da yüzde 25-80 arasında artış yaşandı. Ocak'ta İstanbul genelinde aidat artışlarının ortalamasının yaklaşık yüzde 40 olduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Serkan Bal, "Temmuz'da asgari ücrete uygulanan zam ile birlikte aidatlar markalı konut projelerinde yüzde 65-80, geniş peyzaj alanı, havuz alanları, açık kapalı otoparkı bulunan sitelerde yüzde 50 seviyelerinde arttı. Açık/kapalı otoparkı ve peyzaj alanı bulunan az konutlu yapılarda ve tekil binalarda ise aidatlar yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Apartman görevlisi bulunan, güvenlik vb. çalışan personeli bulunmayan tekil yapılarda da artış oranı ortalama yüzde 25-30 aralığında" dedi.
İSTANBUL'UN ŞAMPİYONU
Bal'ın verdiği bilgiye göre; İstanbul'da 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 1.800 lira ile Beşiktaş'ta görülürken, en düşük rakam ise 350 lira ile Çatalca'da bulunuyor. Artış oranı en yüksek ilçeler ise Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer...
MARKALILARDA 3.500 TL
Ankara Çankaya'da 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarı 650 lira olurken; şehir genelinde apartman görevlisi bulunmayan, ortak alan giderleri az olan eski binalarda aidat ortalaması 100 lira bandında seyrediyor. Markalı konut projelerinde ise aidatlar bin 500-3 bin 500 lira arasında değişiyor.