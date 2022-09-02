Site ve apartmanlara yılın ikinci zammı! Yüzde 25 ile 80 arasında artış yaşandı





İSTANBUL'UN ŞAMPİYONU

Bal'ın verdiği bilgiye göre; İstanbul'da 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 1.800 lira ile Beşiktaş'ta görülürken, en düşük rakam ise 350 lira ile Çatalca'da bulunuyor. Artış oranı en yüksek ilçeler ise Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer...